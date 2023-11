Izrael teško optužio CNN, AP, Reuters i NY Times: "Što su to novinari radili ondje?"

Više medijskih kuća odlučno je odbacilo optužbe Izraela da je četvero 'freelance' fotoreportera koji za njih rade u Gazi unaprijed znalo za napade Hamasa 7. listopada, no agencija AP je prekinula suradnju s Hassanom Eslaiahom nakon objave fotografije na kojoj ga grli jedan od šefova Hamasa.

Izraelski ministar komunikacija Shlomo Karhi je, pozivajući se na udruženje Honest Reporting (Pošteno izvještavanje), rekao da su "neke osobe" koje rade za Reuters, Associated Press (AP), CNN i The New York Times unaprijed imale saznanja o napadu Hamasa na kibuce i glazbeni festival na jugu Izraela.

Honest Reporting je objavio da su četvorica slobodnih novinara zajedno s teroristima prešli na izraelski teritorij i snimali "zastrašujući pokolj".

AP je 7. listopada objavio fotografiju zapaljenog izraelskog tenka i militante Hamasa koji ulaze u kibuc Kfar Azza s potpisom Hassana Eslaiaha, a koji je na X-u uživo prenosio akciju palestinske islamističke skupine. Taj zapis su koristili AP i CNN, a Eslaiah ga je kasnije obrisao s X-a.

Sve četiri medijske kuće odbacuju optužbe na svoj račun, a NYT je priopćio da se radi o "nečuvenim" optužbama koje ugrožavaju rad slobodnih novinara, piše BBC.

Ministar Karhi sugerira da je nazočnost fotoreportera možda bila "dio plana" te da to "postavlja određena etička pitanja".

AP je priopćio da "nitko od osoblja novinske agencije nije bio na granici u vrijeme napada te da niti jedan član redakcije AP-a nije ni u kojem trenutku prešao granicu".

"Kada prihvaćamo fotografije i snimke slobodnih novinara, poduzimamo ozbiljne korake kako bi verificirali snimke i da one pokazuju ono što je navedeno", dodaje AP.

No, AP je također potvrdio da više ne radi s Eslaiahom nakon objave njegove fotografije u zagrljaju s vođom Hamasa u Gazi Yahyaom Sinwarom.

CNN je također objavio da nije imao prethodna saznanja o ubilačkom pohodu bez presedana na Izrael 7. listopada u kojem je ubijeno 1400 ljudi, a 240 je oteto, ali da će također prekinuti suradnju s Eslaiahom.

U objavi na X-u, izraelska vlada je objavila da "uznemirujuća saznanja" otkrivaju da su fotoreporteri prešli "svaku profesionalnu i moralnu crvenu liniju".

Reuters je također opovrgnuo da je unaprijed znao za planirani napad Hamasa, islamističkog pokreta koji se nalazi na popisu terorističkih organizacija u EU i SAD-u, te da tog 7. listopada "nije pridružio novinare Hamasu".

Pročitajte i ovo Istraga u tijeku Ubojstvo u Zagrebu: Mlađi muškarac izbo starijeg oštrim predmetom

Sve spomenute medijske kuće tvrde da ni s jednim od fotoreportera nije bilo unaprijed dogovorenih aranžmana oko slanja fotografija.

The New York Times je opisao optužbe kao "nepromišljene" i tvrdi da su opsežno i na pošten i nepristran način pratili napade 7. listopada i rat koji je uslijedio.

List također pojašnjava da posao slobodnih novinara često podrazumijeva da moraju brzo reagirati i jurnuti na mjesto događaja i u opasnost kako bi dokumentirali vijesti iz prve ruke. "To je ključna uloga slobodnih medija u ratu", priopćio je NYT.

NYT također dodaje da fotoreporter Yusef Massoud nije taj dan radio za njihov list, ali od tada "obavlja važan posao za nas".

Pročitajte i ovo proveli inspekciju Skandal trese tržište: Kapi za oči proizvodili u tvornici u kojoj su radnici hodali bosi, češljali se i lažirali testove

Honest Reporting u svom izvješću navodi i slučaj fotoreportera AP-a Alija Mahmuda koji je snimao otmicu Izraelaca, a njegova snimka tijela njemačko-izraelske državljanke Shani Louk na kamionetu s Hamasovcima obišla je svijet. Louk je brutalno ubijena, a s njezinim izmučenim tijelom su Hamasovci paradirali u Gazi.

Reutersov fotograf Mohammed Fayq Abu Mustafa je snimio tijelo izraelskog vojnika koje je izvučeno iz tenka i na kojem su se iživljavali teroristi Hamasa.

Izraelski ministar smatra čudnim da se Mustafa baš u tom trenutku našao na granici Izraela i pojasa Gaze.