S gramatičkim rodom imenica uglavnom nema problema, no postoje neke riječi koje nam ipak mogu zadati glavobolju. U ovome tekstu razriješit ćemo nekoliko najčešćih dvojbi.

Počnimo od imenica koje se pojavljuju u nepravilnom obliku, a time i rodu. Pogledajte sljedeće rečenice:

Uz pomoć ovog snimka otkrivena je misterija udaljene planete.

Ostavio je biciklo i pješice otišao njima u posjetu kako bi mogao popiti pivu.

U navedenim primjerima sve su imenice pogrešno napisane i ne pripadaju hrvatskome standardnom jeziku. Umjesto snimak piše se snimka, dakle ta je imenica ženskog roda, dok su muškog roda imenice planet, posjet, pivo, a i bicikl, koji se u nekim dijalektima pojavljuje i u nepravilnom obliku bicikla.

Ovo auto ili ovaj auto

Nadalje, imamo imenice kod kojih se ne griješi u pisanju, no njihov rod nije uvijek točan. Najpoznatiji takav primjer je auto, kojem se na nekim područjima pridaje srednji rod, no on je muškog roda. Dakle, nećemo reći da tražimo novo ili rabljeno auto, već novi ili rabljeni auto.

Pozdravi li vas netko pred kraj dana, mogli biste čuti izraz ''Dobar večer!'' ili "Dobro veče!", a želite li nekome srdačno zahvaliti, možda ćete reći ''Hvala lijepo!''. Međutim, ti su izrazi nepravilni jer su obje imenice, i večer i hvala, ženskoga roda, stoga je pravilno reći ''Dobra večer!'' i "Hvala lijepa!''.

Kad riječ zaboli…

Da ne bi sve bilo crno-bijelo, neke imenice mogu biti i dvorodne. Na primjer, finale je i muškog i srednjeg roda, pa je ispravno reći i da je finale počeo i da je finale počelo. Također imenice front i fronta obje pripadaju hrvatskome jeziku, no prednost se daje ženskoj inačici.

U frazemu ''ide mi na jetra'' ta je imenica plurale tantum, odnosno imenica srednjeg roda koja ima samo množinu. No u ostalim slučajevima imenicu jetra trebali bismo upotrebljavati kao imenicu ženskoga roda: Imam zdravu jetru.

Što se pak boli tiče, nije svejedno pišete li je u ženskom ili muškom rodu jer postoji značenjska razlika. Naime, ovaj bol (m. r.) označava fizičku bol, tj. neugodan osjećaj koji je posljedica ozljede ili bolesti. Želimo li pak izraziti duševnu bol, patnju upotrijebit ćemo ženski rod.

Idem doktoru jer osjećam bolove u trbuhu.

Nakon prekida osjećala sam neopisivu bol.

Postoje i imenice čiji se rod u množini ne podudara s njihovim rodom u jednini, primjerice kolega ili mecena. Obje su imenice u jednini muškog roda, ali u množini mogu biti i muškog (ovi kolege, ovi mecene) i ženskog roda (ove kolege, ove mecene).

Hvala vam najljepša što ste pročitali ovaj tekst i nadamo se da smo njime razriješili jezične misterije koji su vas mučili.

Pročitajte i ovo Ravnopravnost Je li Kolinda Grabar-Kitarović stvarno bila predsjednik Hrvatske?

Pročitajte i ovo Najveći misterij(um) Aktuelno na cesti: Kud će biciklista dok automobiliste voze reli?