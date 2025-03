Nakon stravičnog napada pasa žena se bori za život, a njezin brat otvorio dušu: "Još mi je sve pred očima..."

U teškom stanju i na respiratoru je 66-godišnjakinja koju su najprije srušili, a potom izgrizli po glavi i tijelu susjedovi psi. Njezina obitelj i dalje u šoku prati vijesti iz bolnice.

Pas Foto: DNEVNIK.hr



"Sestra je u komi u bjelovarskoj bolnici. Teško je, ali izvući će se. Ali onda je to dugotrajni oporavak, operacije i sve. Još mi je pred očima to sve, takve ozljede vidjeti..." ispričao je brat unesrećene Nikola Buković.

Nikola Buković - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Nikola Buković - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Pet pasa koji su rastrgali prolaznicu u vlasništvu su 55-godišnjeg muškarca i odmah su oduzeti. Iduća dva tjedna provest će na promatranju u Veterinarskoj stanici kako bi vidjeli razvija li se bjesnoća. Četiri mješanca nisu bila cijepljena ni čipirana, dok je jedan imao čip, no s isteklim cjepivom.

Policija je kaznenu prijavu podnijela Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru. "Zbog osnovane sumnje da je počinio teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Propisana kazna zatvora je od jedne do deset godina", poručila je Barbara Vukalović iz PU bjelovarsko-bilogorske.

Sudac istrage odlučio je da vlasnik zasad ostaje iza rešetaka.



"Ispitan je osumnjičeni, prihvaćen je prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru te mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Ne smatra se krivim i žao mu je zbog događaja", ispričao je Ivan Garić sa Županijskog suda u Bjelovaru.

Bit će ispitana četiri svjedoka iz istog mjesta. Mještani sa psima u vlasništvu obitelji muku muče godinama. Sve su prijavljivali više puta.



"Jedno vrijeme je imao i devet pasa. Mi smo to prijavljivali veterinarskom inspektoru u Čazmi, a on je prebacio lopticu na općinu Štefanje, da oni to moraju rješavati", nadodao je Buković.

Nikola Buković - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Općina je prijave zaprimila još 2020. i 2021. Dnevnik Nove TV je u posjedu dokumenata koji potvrđuju i da je Općina više puta vlasnicima izdala opomene i upozorenja.

U konačnici je o svemu obavijestila i Inspektorat, ali koliko je pasa obitelj imala - potvrđuje i ovaj podatak: u siječnju 2022. postupala je i veterinarska inspekcija Državnog inspektorata. Tada su na lokaciji zatekli četiri psa koja nisu bila cijepljena ni mikročipirana, ali tada je to učinio ovlašteni veterinar, tako da Inspektorat tvrdi kako psi koji su sada oduzeti obitelji nisu ti isti nad kojima je proveden nadzor.

Pas Foto: DNEVNIK.hr

Inspektorat će odlučiti koja će biti sudbina zbrinutih pasa, a još uvijek postoji mogućnost i prekvalifikacije kaznenog djela ovisno o oporavku nesretne žene.

Pročitajte i ovo trump unosi nesigurnost Je li zlato sve što sja i zašto zlatna groznica trese svijet? "Investitori isti scenarij očekuju i ovaj put"

Pročitajte i ovo Vlak smrskao automobil Detalji užasa kod Dugog Sela: Jedna osoba je preminula, a drugu su helikopterom prevezli u bolnicu