Novi masovni napad

Užas u Kanadi: Napadač nožem ubio jednu osobu, najmanje šest ozlijeđenih

Piše M. T., 04. rujna 2025. @ 22:33 komentari
Nož u ruci, ilustracija
Nož u ruci, ilustracija Foto: Getty Images
Jedna je osoba ubijena u napadu nožem u Kanadi. Više je ozlijeđenih.
  1. Odrasla osoba s djetetom, ilustracija
    Drama

    Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
  2. Očevid na mjestu pucnjave u Briševu - 1
    Napad vatrenim oružjem

    Pucnjava u autosalonu na obali! Napadač pucao u vlasnika pred djetetom
  3. Retrovizor, ilustracija
    Neobičan prizor

    Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Kirurg smrznuo vlastite noge kako bi ih amputirali: Iza svega stoje bolesni fetiš i odšteta
Masovni napad nožem u Kanadi: Dvoje mrtvih, više ozlijeđenih
Užas u Kanadi: Napadač nožem ubio jednu osobu, najmanje šest ozlijeđenih
Zelenski opet optužio Moskvu da odgađa sastanak dvojice predsjednika
Zelenski prvi puta komentirao Putinov poziv da dođe u Moskvu
Festival alternative i ljevice FALIŠ otvoren u Šibeniku bez incidenata
FOTO Milanović nenajavljeno stigao na festival ljevice Fališ!
Njemačka oprezna, a Italija i Poljska odlučne u tome da ne šalju vojnike u Ukrajinu
Poznato koje su zemlje odbile slati trupe u Ukrajinu: Jedna je država još u nedoumici
Milatović naziva "šizofrenom" crnogorsku vanjsku politiku prema Hrvatskoj
Crnogorski predsjednik vanjsku politiku svoje zemlje prema Hrvatskoj nazvao šizofrenom
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Školski kalendar 2025/2026: Koliko traje nastava i kada su praznici
Mnogima se ovo neće svidjeti: Djeca se vraćaju u školu, a pogledajte kada su prvi praznici
Pucnjava u autosalonu na obali: Napadač pod nadzorom policije
Pucnjava u autosalonu na obali! Napadač pucao u vlasnika pred djetetom
Koalicija voljnih: 26 zemalja pristaje na slanje trupa ili opreme u poslijeratnu Ukrajinu
Pao dogovor Koalicije voljnih! 26 zemalja slat će trupe u Ukrajinu: "Moramo je pretvoriti u čeličnog dikobraza"
Novi potres snage 6,2 pogodio Afganistan
Zemlja u ruševinama: Nakon užasa, novi udar od 6,2 po Richteru
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Pucnjava u autosalonu na obali: Napadač pod nadzorom policije
Pucnjava u autosalonu na obali! Napadač pucao u vlasnika pred djetetom
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
Tko je Ana Bekuta?
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Rodila Aleksandra Prijović
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom"
Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom"
Umro bivši igrač Dinama Miljenko Puljčan (80)
Umro bivši igrač Dinama: Bio drugi najveći talent Jugoslavije, odmah iza Džajića
Slavni Crnogorac dolazi na Maksimir, a suigračima je naredio da njega ne smiju pozdravljati
Slavni Crnogorac uoči dolaska na Maksimir puni naslovnice: Suigračima je naredio da njega ne smiju pozdravljati
Otkrio mu je suigrač, a fenomen potvrdili liječniic: "Penis mu je veći od pola noge"
Nogometaš otkrio priču ispod tuša, liječnici potvrdili priču žene: "Penis mu je veći od pola noge"
Daleki grad: Došao je i taj trenutak - nakon ovih riječi više nema povratka
Došao je i taj trenutak - nakon ovih riječi više nema povratka
Leyla: Čuo se pucanj - svi su odmah krenuli prema njegovoj sobi
Čuo se pucanj - svi su odmah krenuli prema njegovoj sobi
Daleki grad: Ne može živjeti bez njega - zašto ju je spasio?
Daleki grad: Ne može živjeti bez njega - zašto ju je spasio?
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
Vanna u predimenzioniranoj mini haljini modne kuće Ganni
Vanni odlično stoji haljina koja je potpuno drugačija od kreacija koje najčešće nosi
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Ulična moda šik trudnica sa zagrebačke špice 2025.
Bye bye, Rihanna: Imamo novu šik trudnicu i to sa zagrebačke špice
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
Tko je Ana Bekuta?
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Umro bivši igrač Dinama Miljenko Puljčan (80)
Umro bivši igrač Dinama: Bio drugi najveći talent Jugoslavije, odmah iza Džajića
 
