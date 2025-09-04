Užas u Kanadi: Napadač nožem ubio jednu osobu, najmanje šest ozlijeđenih

Jedna osoba ubijena je, a najmanje šest ih je ozlijeđeno u masovnom napadu nožem u udaljenoj autohtonoj zajednici u kanadskoj provinciji Manitoba. Napadač je također preminuo, potvrdila je policija.

Incident se dogodio u četvrtak u zajednici Hollow Water First Nation, oko 200 kilometara sjeveroistočno od Winnipega, priopćila je Kraljevska kanadska konjička policija (RCMP).

Prema informacijama zdravstvene službe Shared Health, osmero ljudi prevezeno je u bolnice helikopterom ili vozilima hitne pomoći, a zaprimljeni su s različitim stupnjevima ozljeda, javlja BBC.

Zračni hitni servis STARS potvrdio je da su dva pacijenta prebačena u Health Sciences Centre u Winnipegu.

Policija: “Nema opasnosti za javnost”

Policija je ujutro upozorila stanovnike Hollow Watera da će tijekom dana biti prisutno veliko policijsko osiguranje, ali su istaknuli kako ne postoji trenutačna prijetnja sigurnosti.

Hollow Water First Nation broji tek nekoliko stotina stanovnika i dio je naroda Anishinaabe. Jedan od ozlijeđenih identificiran je kao Michael Raven. Njegova djeca rekla su za CBC News da je izboden u pluća dok je spavao, nakon što je napadač provalio u njegov dom.

"Zajednica je potpuno potresena. Ovo nije nešto što se događa u Hollow Wateru", rekla je njegova kći Christy Williams.

Obljetnica krvavog napada u Saskatchewanu

Ovaj tragični događaj poklopio se s trećom obljetnicom masovnog napada u James Smith Cree Nation i obližnjem selu Weldon, u pokrajini Saskatchewan, kada je ubijeno 11 ljudi, a mnogi drugi su ozlijeđeni. Tadašnji napadač preminuo je ubrzo nakon što ga je policija uhitila, nakon trodnevne potrage.