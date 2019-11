Napadač koji je pucao u školi u Kaliforniji je u bijegu. Policija ga traži i moli građane da se sklone na sigurno.

Nekoliko osoba je ustrijeljeno u četvrtak poslijepodne u školi Saugus u mjestu Santa Clarita u Kaliforniji, javljaju tamošnji mediji. Još se ne zna točan broj žrtava ni težina njihovih ozljeda. Svi ozlijeđeni preveženi su u bolnicu.

Policija kaže da je napadač u bijegu, prenosi Russia Today.

Sve službe su na terenu. Policija je evakuirala školu. Na snimkama koje prenosi američki mediji se mogu vidjeti kolone učenika koje pod pratnjom izlaze iz škole.

PLEASE AVOID AREA NEAR SAUGUS HIGHS SCHOOL SHOOTING, do not clock roadways as we have emergency vehicles still responding. It is an active scene and investigation we ask parents to please safely respond to Central Park or Bouquet Canyon Church to reunite with your child/student. pic.twitter.com/9T8FvJkGze