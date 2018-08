U tijeku je masovna pucnjava do koje je došlo tijekom turnira u videoigrama na Floridi. Prema izvorima lokalnih medija, četiri su osobe poginule, 11 ih je ranjeno.

Iz ureda šerifa u Jacskonevilleu, u američkoj saveznoj državi Floridi, objavili su da je došlo do masovne pucnjave na turniru videoigara te građanima poručili da izbjegavaju to područje jer ono nije sigurno.

Ubrzo su objavili da je jedan napadač ubijen, ali tragaju za potencijalnim drugim napadačima. Jedan od svjedoka koji je bio u restoranu na turniru gdje se igrala videoigra Madden NFL 2019, izjavio je da misli da je na turniru bilo dva napadača. Posvjedočio je da su ljudi u restoranu uslijed pucnjave trčali posvuda jer nisu znali od kud dolaze pucnjava, pokušavali su nazvati policiju i plakali su.

Jedan je svjedok rekao da je vidio nekoliko osoba koje su iznesene na nosilima, dok lokalni mediji izvještavaju da je u pucnjavi četvero mrtvih i 11 ranjenih.

Fox News na svom Twitter profilu prenosi kako je jedna osoba osumnjičena za napad ubijena na mjestu napada, no nije poznato je li bilo više napadača.

Jacksonville Sheriff's Office: "One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted." https://t.co/xOJYsFlQ5r pic.twitter.com/LSjyETmKe5

Do pucnjave je došlo u "game baru", navodi na Twitteru jedan od organizatora CompLexity Gaming. Svjedoci javljaju da se čuju pucnjevi.

Na društvenim mrežama pojavila se i snimka pucnjave, u kojoj se jasno čuju hici. Iako snimka prikazuje trenutak unutar same videoigre, zvuk pucnjave je jasno razlučiv. Čitatelje UPOZORAVAMO da je snimka uznemirujuća.

ONGOING mass shooting incident reported in Jacksonville, FL. Button down the hatches and stay inside if you live in the downtown area. What we know:

- multiple fatalities and injuries

- started at a madden tournament at GLHF Game Bar

video below shows when shooting started: pic.twitter.com/hqDCQdSPum