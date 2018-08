Mnogo je svjedoka masovne pucnjave koja se odigrala u nedjelju poslijepodne tijekom turnira videoigrama u gradu Jacksonville u saveznoj američkoj državi Floridi.

Jedan od svjedoka pucnjave, Ryen Alemon za CNN je ispričao da je puzao kako bi došao do WC-a i tako se spasio. "Nisam gledao oko sebe, samo sam otpuzao u WC i tamo ostao", ispričao je.

Alemon je ostao u WC-u dok se pucnjevi nisu utišali. "Bio sam tamo najviše 10 minuta. Tada se sve smirilo. Svi su plakali, vikali. Istrčao sam van i vidio da svi trče uokolo", opisao je Ryen Alemon.

"Everybody was crying, yelling": Florida video game tournament shooting witness describes how he crawled into the bathroom to hide as shots rang out https://t.co/6ez7u5WoCN pic.twitter.com/uL0JUakmwB — CNN (@CNN) 26. kolovoza 2018.





Jednom od igrača koji je sudjelovao u turniru, 19-godišnji Drini Gjoka, u pucnjavi je ozlijeđen palac. Na svom je Twitteru objavio nekoliko tvitova rekavši kako nakon ovog događaja život neće olako shvaćati.

I will never take anything for granted ever again. Life can be cut short in a second — Drini Gjoka (@YoungDrini) 26. kolovoza 2018.

I am literally so lucky. The bullet hit my thumb — Drini Gjoka (@YoungDrini) 26. kolovoza 2018.







Malik Brunson imao je sreće da se nije zatekao na mjestu pucnjave, već je bio u obližnjem restoranu kada je počela pucnjava. "Sve što sam čuo bilo je 'Ima pištolj!' i pucnjava je počela. Jedan je muškarac utrčao u restoran s prostrijelnim ranama, pa su nas zaključali u restoran", prenio je njegove riječi CNN.

Podsjetimo, na turniru videoigara na Floridi, s kojeg se igranje prenosilo uživo, došlo je do masovne pucnjave u kojoj je usmrćeno i ozlijeđeno više ljudi.