U neredima u Chicagu ozlijeđeno je najmanje 13 policajaca, zaštitar i civil. Ljude su privukle objave na društvenim mrežama u kojima se poticalo na pljačku u središtu grada.

Policajci u Chicagu otvorili su vatru na pljačkaše i uhitili više od 100 huligana nakon što su u ponedjeljak u velikom broju napali luksuznu trgovačku četvrt, pljačkajući trgovine, razbijajući prozore i sukobljavajući se satima sa snagama reda.

Načelnik policije David Brown ocijenio je da je riječ o "čistom kriminalu", a gradonačelnica Lori Lightfoot naglasila je da se incident razlikuje od "opravdane pobune" koja je izbila nakon smrti Georgea Floyda, kojeg su 25. svibnja ubili policajci u Minneapolisu.

"Ovo nije bio organizirani prosvjed. Ovo je bio incident čistog kriminala", rekao je Brown na konferenciji za novinare.

The criminal acts we saw last night will not be tolerated. This was an act of violence against Chicago and I refuse to let these individuals get away without any accountability. pic.twitter.com/L9b50k52dh