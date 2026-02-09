Četiri godine nakon smrti milijunaša: Ekshumacija otkrila sumnju na ubojstvo

Četiri godine nakon smrti nekoć istaknutog poslovnog čovjeka iz Donje Austrije, slučaj je ponovno otvoren, a njegovateljica pokojnika našla se pod istragom zbog sumnje na ubojstvo i krivotvorenje oporuke.

Tijelo milijunaša, rođenog 1935. godine, ekshumirano je te podvrgnuto forenzičkoj analizi u Beču. U ranim jutarnjim satima kriminalistički istražitelji, forenzički patolog i grobari otvorili su grobnicu na groblju u Donjoj Austriji. Lijes je izvađen, a s tijela su uzeti uzorci tkiva za toksikološku analizu. Ekshumacija je provedena zbog ozbiljnih sumnji da izvorni uzrok smrti, službeno naveden kao crijevna opstrukcija, nije bio točan te da muškarac možda nije umro prirodnom smrću.

U središtu istrage nalazi se Susanne M., žena koju je poslovni čovjek upoznao 2017. godine nakon što je, kao udovac bez djece, potražio maserku zbog problema s leđima. Nakon što se javio na njezin oglas, tretmani su prerasli u redovit kontakt, a žena je s vremenom preuzela i kućanske poslove. Kasnije je postala njegova njegovateljica.

Poznanici pokojnika navodno nisu razumjeli bliskost njihova odnosa. Opisivali su ga kao obrazovanog i umjetnički orijentiranog čovjeka, dok su istražitelji kasnije naveli da se Susanne M. kretala u krugovima povezanima s drogom i prostitucijom. Unatoč upozorenjima okoline, žena je stjecala sve veći utjecaj, dovodeći u kuću prijatelje i svog partnera.

Godine 2019. poslovni čovjek prekinuo je suradnju s dugogodišnjom kućnom pomoćnicom, nakon čega je Susanne M. u potpunosti preuzela brigu o njemu, njegovom njemačkom ovčaru i kućanstvu. Iako je koristio hodalicu i bio fizički slabiji, više je puta naglašavao da neće mijenjati oporuku niti joj ostaviti imovinu izvan dogovorene plaće.

Prema ranije sastavljenoj oporuci iz 2015. godine, svoje vile i imovinu ostavio je organizaciji za zaštitu životinja i lokalnoj općini, uz uvjet da se skrbi o njegovu psu i održava grob.

Istražitelji vjeruju da je Susanne M., shvativši da neće ništa naslijediti, tada započela s planom. Ključnu ulogu u njemu navodno je imao muškarac nadimka Arhitekt, koji je fizički podsjećao na poslovnog čovjeka. Dana 17. studenoga 2020. u javnobilježničkom uredu pojavio se stariji muškarac u pratnji Susanne M. i njezina partnera, te s njemačkim ovčarom. Tom je prilikom sastavljena nova oporuka kojom je žena imenovana jedinom nasljednicom.

Poslovni čovjek iznenada je preminuo 27. veljače 2021. godine. Njegovateljica je tvrdila da je u trenutku smrti bila u kupovini te da ga je po povratku zatekla nepomičnog u krevetu. Liječnici su tada bili iznenađeni smrću 86-godišnjaka koji je, osim problema s leđima, smatran relativno zdravim. Obdukcija nije obavljena, iako su oko usta pokojnika primijećeni tragovi povraćanja, što je upućivalo na crijevnu opstrukciju. Kasnije su se pojavile sumnje jer takvo stanje obično prati jaka bol, koja prije smrti nije zabilježena, piše 20min.

Preokret u slučaju dogodio se krajem ljeta 2025. godine, kada je zatvorenik prijavio Susanne M. policiji. Tvrdio je da joj je 2020. posudio novac za javnobilježnički postupak te da mu dug nikada nije vraćen. Nakon toga je pokrenuta detaljna istraga, a vještak za rukopis zaključio je da potpis na oporuci najvjerojatnije ne pripada pokojnom poslovnom čovjeku. Muškarac koji je navodno glumio njegov dvojnik više nije mogao biti ispitan, jer se vjeruje da je i on preminuo, otprilike u isto vrijeme kao i žrtva.

Susanne M. nalazi se u istražnom pritvoru od studenoga. Ona odbacuje sve optužbe, tvrdeći da nije ubila poslovnog čovjeka te da ju je on sam imenovao jedinom nasljednicom. Optužbe je opisala kao podmuklu zavjeru laži.

Tijekom pretrage njezina doma istražitelji su pronašli bilješke koje se odnose na Arhitekta, kao i više osmrtnica.