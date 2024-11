Amerikanci odlučuju o budućem predsjedniku ili predsjednici. Izbori su, prema anketama, među najneizvjesnijima u američkoj povijesti. A glavni kandidati su Donald Trump i Kamala Harris.

Napetu izbornu utrku u SAD-u prati i profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Marijana Grbeša Zenzerović koja se javila uživo iz Washingtona za Dnevnik Nove TV.

Biračka mjesta u većem dijelu Sjedinjenih Država su otvorena, stižu i prvi podaci o izlaznosti...

"O ishodu izbora još ne možemo ništa zaključiti, no neki trendovi su dosta jasni i po nekim od njih će ovo biti rekordna kampanja. To se odnosi na milijune koji su glasali prije samog dana izbora, odnosno one koji su glasali poštom i one koji su glasali uživo. Iako je taj broj bio strašno visok 2020., ovog puta ljudi koji su osobno izašli na izbore prije izbornog dana je premašio broj ljudi koji su to isto napravili 2020. godine. Dakle, jako puno ljudi je izašlo prije izbornog dana. Zanimljivo da je izašlo mnogo republikanaca što ranije nije bio slučaj. Prema tome se pokušava iščitati trend u kojem smjeru će izbori ići iako se još uvijek ništa ne zna", kazala je profesorica.

Velika većina predizbornih anketa i praktički sve kladionice prednost daju Trumpu. Gdje je tu onda uporište za optimizam Kamale Harris i njezinih simpatizera?

"Kamala i njezin tim su odlično odradili posljednji tjedan kampanje. Sve karte su bacili na Pennsylvaniju. Također, njezini stratezi očekuju velik odaziv određenih demografskih skupina - prije svega žena, mladih, ali i onih koji se dosad nisu izjašnjavali za koga će glasati. Ali oni kojima je ekonomija u prvom planu još uvijek Trumpa percipiraju kao snažnijeg suparnika", naglasila je.

Kandidati su doslovno još sinoć skupljali podršku poznatih osoba.

"Ogromna skupina pjevača i pjevačica podržala je Harris i poslali su poruku da Trump predstavlja veliku prijetnju demokraciji i temeljima države. Trumpa su pak podržali slavni poput podcastera Joea Rogana i Elona Muska čija se platforma X pretvorila u newsletter MAGA pokreta ("Make America Great Again")".

U sjeni predsjedničkih izbora održavaju se i izbori za Kongres.

"To se zaboravlja jer su američki izbori zapravo spektakl pa je sve ostalo u njihovoj sjeni. No, bira se cijeli sastav zastupničkog doma i trećina zastupnika u senatu. A kada bi se dogodilo da ova utakmica završi neodlučeno s jednakim brojem elektorskih glasova u tom slučaju o predsjedniku odlučivao bi upravo Kongres", zaključila je Marijana Grbeša Zenzerović, a cijeli razgovor s profesoricom pogledajte u videoprilogu.

