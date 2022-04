Nakon što su se na društvenim mrežama pojavile snimke oštećenog ruskog broda Moskva, rusko ministarstvo obrane priopićilo je da je ista raketna krstarica potopljena. Sudbina mornara s toga broda i dalje je nepoznata.

Rusko ministarstvo obrane nedavno je priopćilo kako je ruska raketna krstarica potopljena nakon što su je Ukrajinci gađali projektilima. Iako resorno Ministarstvo tvrdi da je cijela posada mornarice potpuno evakuirana, novinari Radio Svobode došli su do informacija koje govore da je 27 članova posade poginulo.

Jedan od poginulih članova posade je i 41-godišnji vezist Ivan Vakhrušev iz Ničkina koji je služio petoj borbenoj jedinici. Informaciju je potvrdila i njegova supruga Varvara Vakhruševa objavivši tu vijest na društvenim mrežama.

Sudbina mnogih vojnika s broda i dalje nije poznata. Kako piše The Telegraph, roditelji nekoliko ruskih vojnika koji su služili na brodu poručili su kako su im dužnosnici rekli da su im sinovi nestali u akciji. Jedna je majka kazala da je u bolnici na Krimu vidjela oko 200 članova posade s opeklinama. Postavlja se pitanje gdje su ostali vojnici s obzirom da ih na brodu bilo oko 500.

Another photo of the Moskva pic.twitter.com/251AOogyKB