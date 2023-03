Svijet je bliže nego ikad tome da lokalni sukob postane svjetski rat, rekao je mađarski premijer Viktor Orban za javni radio u petak.

Čelnici zapadnog svijeta "zahvaćeni su ratnom groznicom, drže govore u kojima pozivaju na pobjedu u ratu i daljnje žrtve, te šalju Ukrajini sve opasnije oružje", rekao je Orban u intervjuu. Umjesto da jednoglasno promiče mir, svijet je podijeljen, istaknuo je Orban. Turska i arapske države, Kina i afričke zemlje žele prekid vatre i mirovne pregovore, smatra on.

Istodobno, Mađarska je "u osnovi jedina" europska zemlja koja je za mir, uz Vatikan. Države koje su za rat motivirane su "poslovnim špekulacijama, razmatranjima obrambene i ekonomske politike i kalkulacijama o poratnim prednostima" koliko i predanošću načelima i vjeri, naglašava Orban.

U međuvremenu, Mađarska mora imati jaku vojsku i istodobno promicati mir, rekao je. Zemlja se može braniti ako njezini građani vole svoju domovinu i spremni su je braniti u nevolji, a ne bježati iz nje, kazao je Orban.

"To što smo za mir ne znači da moramo biti bespomoćni", rekao je. Mađarski argument za mir ne dolazi iz slabosti, naglasio je šef mađarske vlade. Ljevičarske stranke su za rat, i "sve dok se financiraju iz inozemstva", očekuje se da će to i ostati, mišljenje je mađarskog premijera.

Viktor Orbán Foto: Afp

Rat je također alat za "restrukturiranje moći u Europi", dodao je Orban. U prošlosti se SAD nije izravno miješao u oblikovanje europske politike, ali to se promijenilo s ratom u Ukrajini i SAD sada predvodi "proratnu koaliciju" iza Ukrajine, rekao je Orban.

"Amerikanci stoje iza junačke borbe Ukrajinaca što ne umanjuje vrijednost junaštva Ukrajinaca, ali istina je da Ukrajina može nastaviti s borbom samo dok joj SAD kaže da", rekao je.

"Kad SAD kaže ne, doći će do prekida vatre", dodao je. Donald Trump koji se planira ponovno kandidirati za američkog predsjednika želi prekid vatre, pa će ishod američkih izbora 2024. imati izravan utjecaj na to hoće li se rat nastaviti ili će doći do prekida vatre i mirovnih pregovora, zaključio je Orban.