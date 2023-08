Lukašenko upozorio Prigožina da se čuva: "Dovraga više s tim, umrijet ću"

Ruski predsjednik Vladimir Putin prvo je obećao da će slomiti Prigožinovu lipanjsku pobunu, uspoređujući je s ratnim previranjima koja su započela revolucijom 1917., ali je nekoliko sati kasnije postignut dogovor da se Prigožinu, šefu Wagnera i nekim njegovim borcima dopusti odlazak u Bjelorusiju.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko je rekao u petak da je Prigožinu dvaput izrazio zabrinutost za njegovu sigurnost, ali je Prigožin to oba puta odbacio. Lukašenko je rekao da je za vrijeme pobune upozorio Prigožina da će "umrijeti" ako nastavi marširati na Moskvu. "Dovraga više s tim - 'umrijet ću'", odgovorio mu je Prigožin, tvrdi bjeloruski predsjednik.

Pročitajte i ovo Nove optužbe Vidović Krišto nadopunila kaznenu prijavu protiv Plenkovića i Vujnovca: Pozvala DORH na brzo djelovanje

Lukašenko je rekao da je drugi put upozorio Prigožina i Utkina kad su mu došli u posjet. Utkin je pomogao osnovati skupinu Wagner i naveden je kao putnik srušenog zrakoplova. "Momci - čuvajte se", rekao im je navodno Lukašenko.

Lukašenko, stari Prigožinov znanac i bliski saveznik Rusije, rekao je da Putin nema nikakve veze s padom zrakoplova. "Poznajem Putina: on je proračunat, vrlo smiren, čak i spor", rekao je Lukašenko. "Ne mogu zamisliti da je Putin to učinio i da je Putin kriv. To je jednostavno pregrub i neprofesionalan posao", dodao je.

Pročitajte i ovo Velike vrućine Hrvatska na udaru toplinskog vala, najgore tek dolazi: Tri regije u crvenom, ali puno bolje neće biti niti drugima

Lukašenko je rekao da će Wagnerovi borci ostati u Bjelorusiji. "Wagner je živio, Wagner živi i Wagner će živjeti u Bjelorusiji", rekao je Lukašenko. "Sve dok nam bude potrebna ova jedinica, oni će živjeti i raditi s nama", rekao je bjeloruski čelnik.