Lukašenko: "Orešnik je stigao u Bjelorusiju, stupa u borbeno dežurstvo"

Autoritarni bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je u četvrtak da je Rusija u zemlji rasporedila svoj najnoviji raketni sustav Orešnik, sposoban za nošenje nuklearnog oružja, što dolazi u trenutku kada su pregovori o okončanju rata u Ukrajini ušli u ključnu fazu.

Lukašenko je rekao da je Orešnik, balistički raketni sustav srednjeg dometa, stigao u zemlju u srijedu i da stupa u borbeno dežurstvo. Nije rekao koliko je raketa raspoređeno niti dao bilo kakve druge detalje.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da će Orešnik ući u borbenu dužnost ovog mjeseca, ali nije dao nikakve druge detalje. Putin je to izjavio na sastanku s visokim ruskim vojnim časnicima, gdje je upozorio da će Moskva nastojati proširiti svoje uspjehe u Ukrajini ako Kijev i njegovi zapadni saveznici odbiju zahtjeve Kremlja u mirovnim pregovorima, piše NBC News.

Rusija je prethodno rasporedila taktičko nuklearno oružje na teritoriju Bjelorusije, čiji je teritorij iskoristila za pokretanje potpune invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Lukašenko je ranije izjavio da njegova zemlja ima nekoliko desetaka ruskih taktičkih nuklearnih oružja.

Rusija je prvi put testirala konvencionalno naoružanu verziju Orešnika kako bi pogodila ukrajinsku tvornicu u studenom 2024., a Putin se hvalio da ga je nemoguće presresti. Upozorio je Zapad da bi ga Rusija sljedeće mogla upotrijebiti protiv saveznika Kijeva koji su joj dopustili da napadne unutar Rusije svojim raketama dugog dometa.

Ruski čelnik se pohvalio da se višestruke bojeve glave rakete Orešnik ne može presresti, te da bi nekoliko njih korištenih u konvencionalnom napadu moglo biti jednako razorno kao i nuklearni napad. Ruski državni mediji pohvalili su se da bi raketi trebalo samo 11 minuta da stigne do zračne baze u Poljskoj i 17 minuta da stigne do sjedišta NATO-a u Bruxellesu. Nema načina da se zna nosi li nuklearnu ili konvencionalnu bojevu glavu prije nego što pogodi metu.

Putin i Lukašenko su prethodno rekli da će Orešnik biti raspoređen u Ukrajinu prije kraja godine.

Prilikom potpisivanja sigurnosnog pakta s Lukašenkom u prosincu 2024., Putin je rekao da čak i uz rusku kontrolu nad Orešnicima, Moskva će dopustiti Minsku da odabere ciljeve. Napomenuo je da ako se rakete koriste protiv ciljeva bliže Bjelorusiji, mogle bi nositi znatno veći teret.