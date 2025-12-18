Obavijesti Foto Video Pretražite
SPREMAN ZA NAPAD

Lukašenko: "Orešnik je stigao u Bjelorusiju, stupa u borbeno dežurstvo"

Piše V. S., 18. prosinca 2025. @ 19:09 komentari
Aleksandar Lukašenko
Aleksandar Lukašenko Foto: Afp
Bjeloruski predsjednik je rekao da je Orešnik, ruski balistički raketni sustav srednjeg dometa, stigao u zemlju u srijedu i da stupa u borbeno dežurstvo.
