Službeni Kijev otvorio je istragu protiv 1309 ljudi, osumnjičenih za izdaju i suradnju s Rusima. Kazneni progon pokrenut je protiv 450 kolaboracionista. Ukrajinci se nemilosrdno osvećuju onima koji su izdali svoj narod. Rat donosi bezumlje i divljaštvo.

Nakon povlačenja ruskih trupa s teritorija Ukrajine, svakodnevno stižu izvješća o brutalnosti ruskih vojnika prema lokalnom stanovništvu. Rusija je optužena za mučenje, nezakonita pritvaranja i nestanke civila u okupiranim regijama. "Ponor straha i divlje bezakonje", tako su mnogi opisivali mučnu situaciju u okupiranim područjima.

No, osim terora ruskih vojnika, sada se pokazalo da su neki Ukrajinci pomagali Vladimiru Putinu u zločinima.

Službeni Kijev otvorio je istragu protiv 1309 ljudi, osumnjičenih za izdaju i suradnju s Rusima. Kazneni progon pokrenut je protiv 450 kolaboracionista. Ukrajinci se nemilosrdno osvećuju izdajnicima naroda. Kada su Rusi zauzeli grad Balakliyu koja se nalazi u regiji Harkov, pretvorili su središnju policijsku postaju u mjesto za mučenje i brutalnost.

Grad je konačno oslobođen početkom rujna nakon 6 mjeseci okupacije.

Artem je ispričao za BBC kako su ga Rusi držali više od 40 dana u ćeliji mučeći ga elektrošokovima. Iz drugih ćelija čuo je krikove i zapomaganja. "Okupatori su isključili bučan ventilacijski sustav kako bismo dobro čuli krikove iz drugih ćelija", kazao je.

Progon kvislinga: "Njihov život nije zaštićen zakonom"

No, neugodna priča za Ukrajince je i ta da ima onih koji su pomagali ruskim okupatorima i Kremlju. Službena Ukrajina progoni kvislinge, no progone ih i Ukrajinci koji im se sada nemilosrdno osvećuju. Novinari su dobili zastrašujuće brojke. Do sada je bilo 29 ubojstava iz osvete. Bilo je i 13 pokušaja ubojstva suradnika okupatora, piše Daily Mail.

"Raspisan je lov na kolaboracioniste i njihov život nije zaštićen zakonom'", rekao je Anton Geraščenko, savjetnik Ministarstva unutarnjih poslova. "Naše obavještajne službe ih eliminiraju, strijeljaju ih kao svinje", izjavio je.

Jedan ministar iz ukrajinske vlade rekao je da su petokolonaši "omraženi gubitnici"."Vidjeli su rusku okupaciju kao priliku da zgrabe moć, novac i status", izjavio je.

Natalia Romanychenko, bivša ukrajinska glumica postala je Putinova gradonačelnica. Samohrana majka, na društvenim mrežama objavljuje slike svoja dva mala sina u sovjetskoj vojnoj uniformi.

Zatvorenici u Ukrajini Foto: AFP

Kolaboracionisti su napustili svoje položaje, nakon napredovanja ukrajinskih snaga. Željeli su napustiti Rusiju, no nisu ih pustili u državu kojoj su pomagali. "Pokušali su pobjeći u Rusiju, ali Rusi ih nisu pustili unutra", rekao je jedan tužitelj koji je sudjelovao u njihovom "lovu".

Kalaida se šepurio po okupiranom gradu Balakliyu. Rusi su ga postavili za šefa policijske stanice. Nakon oslobođenja grada, Ukrajinci su ga uhvatili dok je pokušavao pobjeći pod zaštitu Rusa.

Svojevoljno je surađivao s Rusima, za što je bio nagrađen činom generala. Sada mu prijeti do 15 godina zatvora zbog izdaje. Njegova žena izbjegla je uhićenje, iako se čini da je i ona surađivala s okupatorima.

"Najlakša su bila mučenja strujom"

Ukrajinci su pretrpjeli pravi horor tijekom vladavine Kalaide. Kao šef policije odgovoron je za smrt osobe, koja je umrla nakon premlaćivanja. Drugom je odsječeno uho.

"Sva su mučenja bila različita", rekao je Sergej Bolvinov, glavni istražitelj policije u regiji Harkov. "Neću ih sve opisivati, ali najlakše mučenje je bilo bio mučenje strujom".

Nakon jezivih priča, nije ni čudo da postoji ogromna mržnja prema petokolonašima. Jedan od takvih je i Dmitry Chigrinov, kojeg očekuju optužnice za otmicu i premlaćivanja. Iz zatvora je uz jamčevinu pušten samo šest dana prije početka invazije.

Optužen je da je postavio rusku zastavu kada su stigle Putinove trupe, zatim je opskrbljivao neprijateljske snage hranom, potajno prenosio imena službenika za provođenje zakona i pokušavao svrgnuti pritvorenog gradonačelnika kako bi ga on mogao zamijeniti.

Pojavio se čak i na ruskoj televiziji hvaleći okupatore. Sada je uhvaćen i nalazi se ponovo iza rešetaka. Sudit će mu se za izdaju, ali očekuju ga i ranije optužnice.

Podjele koje će trajati desetljećima

No, ima i slučajeva kada Ukrajinci prijavljuju druge Ukrajince za suradnju s okupatorima premda oni s tim nisu imali veze. Sve to pridonosi podjelama koja će trajati desetljećima.

Jedna žena ostala je šokirana ponašanjem nekih susjeda. "Mnoge ljude poznajem više od 40 godina i u mnogim sam slučajevima, kako se pokazalo, bila u krivu u vezi s njima", rekla je.

Sada je napustila tek oslobođeni grad bez želje da se vrati. "Teško je živjeti s ljudima ako znate da su uključeni u denuncijacije", rekla je.

FOTO Brutalni ruski udari na Zaporižju: Raketirane stambene zgrade, mnogi ostali pod ruševinama

Ukrajinci se nemilice osvećuju okupatorima i njihovim suradnicima Bilo je najmanje 29 sumnjivih smrti, počevši od ožujka s gradonačelnikom grada u Luhansku koji je zadobio "prostrijelnu ranu u srce" nakon što je "otet iz svoje kuće", prema riječima njegove supruge.

Prebreg opisao stravične trenutke mučenja tijekom zarobljeništva i otkrio koga je susreo u bolnici: "Koristili su elektrošokove..."

Jedan bivši ukrajinski zastupnik, prethodno optužen za zlostavljanje djece, poginuo je u ciljanom raketnom napadu. Pobjegao je u Rusiju 2014. nakon Putinovih početnih upada, prije nego što se vratio u Herson i objavio da je radostan što se vratio u svoju domovinu, javlja Daily Mail.