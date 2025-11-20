Bivši policajac osuđen na 37. doživotnu kaznu zbog monstruoznih zločina: "Pokušava prebaciti krivnju..."

Bivši policajac i serijski silovatelj osuđen je na 37. doživotnu kaznu.

David Carrick koji je već služio 36 doživotnih kazni nakon što je razotkriven kao jedan od najgorih seksualnih prijestupnika u Ujedinjenom Kraljevstvu, na najnovijem suđenju osuđen je za zlostavljanje 12-godišnje djevojčice i silovanje bivše partnerice.

Pedestogodišnjak je na sudu u Londonu proglašen krivim za pet kaznenih djela napastovanja, dva silovanja, seksualni napad te jedno kazneno djelo kontrolirajućeg ponašanja. Sutkinja mu je izrekla još jednu doživotnu kaznu zbog napastovanja 12-godišnjakinje krajem 1980-ih dok je i sam bio tinejdžer. Osim toga, proglašen je krivim za silovanje bivše partnerice više od dva desetljeća kasnije. Sve optužbe je poricao, piše Sky News.

Tijekom izricanja kazne, sutkinja je pohvalila hrabrost i izdržljivost žrtava koje su morale svjedočiti. "Seksualni napadi na 12-godišnjakinju su prvi poznati primjeri vaše sklonosti predatorskim seksualnim zločinima. Nimalo ne sumnjam da ste opasni, a ranije izrečene doživotne kazne u potpunosti su opravdane", poručila je.

Na suđenju je pročitano pismo, pronađeno u njegovoj medicinskoj dokumentaciji i potpisano kao "Dave", u kojem priznaje da je djevojčica govorila istinu te da se zlostavljanje doista dogodilo, iako je tvrdio da je s time prestao oko četiri mjeseca ranije.

Obje žrtve su opisale dugotrajnu traumu koju su pretrpjele zbog Carrickovog zlostavljanja. Žena koja je kao dijete bila napastovana rekla je da ima teškoća s povjerenjem i stvaranjem odnosa. "Javno otkrivanje Davidovih postupaka natjeralo me da ponovno proživim svoju traumu, što je teško narušilo moje mentalno zdravlje. Ne vjerujem da osjeća ikakvo kajanje. Pokušava krivnju prebaciti na okolnosti iz svog djetinjstva."

Žena koju je Carrick silovao izjavila je da joj se isprva činio "šarmantan", no tijekom veze počeo ju je sve više kontrolirati. Navela je da joj je uništio život. "Nisam imala priliku učiti o ljubavi kao većina ljudi. Umjesto toga učila sam kako preživjeti", rekla je. U intervjuu u zatvoru Full Sutton u Yorkshireu, Carrick je tvrdio da je seks bio dobrovoljan te optužio ženu da je motivirana pokretom MeToo.