VIDEO Totalni kaos na izborima u Turskoj: Obračuni na biralištima, ubijene tri osobe

Od 33 posto prebrojanih glasova, gradonačelnik Istanbula u odlasku Ekrem Imamoglu, dobio je 49,7 posto glasova, a njegov glavni protivnik iz vladajuće stranke AKP 41,5 posto. Ispred zgrade vijećnice u Istanbulu okupili su se pristaše oporbe koji su slavili s podignutim zastavama.

I u Ankari, oporbeni gradonačelnik Mansur Yavas dobio je 56,3 posto glasova, a njegov protivnik 36,3 posto, nakon prebrojavanja 12,4 posto glasova.

Lokalni izbori u Turskoj, obilježeni su nasiljem u kojem su poginule najmanje tri osobe, a deseci su ozlijeđeni. U incidentu na jugoistoku Turske grupe ljudi sukobile su se oružjem, motikama i kamenjem, a tom prilikom poginula je jedna, a ozlijeđeno je 11 osoba.

U drugom incidentu ubijena je jedna osoba, a četiri su ozlijeđene u tuči, piše Reuters.

It's election day in the Eastern provinces of 🇹🇷 Turkey:pic.twitter.com/wt3vaQhAL0