FOTO/VIDEO Strava u šoping centru u Sydneyu, objavljena slika napadača: Najmanje četvero mrtvih, ranjena i beba

U tijeku je velika policijska akcija nakon dojave da je više osoba izbodeno nožem u trgovačkom centru u blizini plaže Bondi u Sydneyu. Stotine ljudi evakuirane su iz trgovačkog centra Westfield Bondi Junction. Lokalni mediji izvještavaju da su se mogli čuti pucnjevi unutar trgovačkog centra Westfield na križanju Bondi.

Warning graphic content. #UPDATE : Video footage shows the moments the alleged attacker runs through Bondi Westfield shopping centre as people try and disperse. #9News pic.twitter.com/vYL3m3IWvU

Reuters je izvijestio da je jedan muškarac upucan. Dva svjedoka rekla su Reutersu da su čula pucnjeve.

"Čak i 20 minuta nakon što su ljudi izvedeni iz trgovačkog centra, vidio sam specijalce kako 'čiste' okolne ulice”, rekao je jedan od svjedoka.

Na društvenim mrežama pojavila se i snimka na kojoj se vidi napadač s nožem, ali i čovjek koji mu se, čini se, suprotstavio.

Muškarac je upucan nakon izvješća o višestrukim ubodima nožem u trgovačkom centru. Vjeruje se da je više osoba ozlijeđeno, uključujući i bebu, a najmanje šest osoba prevezeno je u bolnice, piše 9News.

Svjedoci govore da su među žrtvama napada nožem majka i beba. Muškarac, s kojim je razgovarao 9 News, tvrdi da su kupci pokušali pomoći majci i njezinoj bebi koji su izbodeni. Devetomjesečna beba odvedena u bolnicu gdje joj se pruža pomoć.

The Guardian piše da je četvero ljudi mrtvo, a napadača je ustrijelila policija. Također je objavljeno da vlasti istražuju moguće veze s terorizmom.

Svjedok je ispričao da su vidjeli ženu kako leži na zemlji prije nego što su se sklonili u zlatarnicu.

#BREAKING: Paramedics have been told to pull out of centre as the Bondi Westifeld is still being considered a live scene.



Specialist units are currently going store-to-store, clearing the shopping centre. #9News



READ MORE: https://t.co/uGK2VEIMaF pic.twitter.com/0IJm3aETwP