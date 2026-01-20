Milanovićeve izjave privukle pažnju ruskih dužnosnika: Jednu pohvalili, a druga im je "jako provokativna"

Izjave predsjednika Zorana Milanovića o Grenlandu i norveškom otočju Svalbard posljednjih su dana podigle prašinu među političkim krugovima u svijetu. Reagiralo je i norveško ministarstvo vanjskih poslova, kao i brojni mediji, a u novom nastavku oglasili su se i ruski dužnosnici.

"Postoji, samo ne znam jesu u američkoj administraciji to još vidjeli na karti, Svalbardsko otočje. Ono pripada u principu Norveškoj. Ono je malo istočnije od Grenlanda i tamo završava golfska struja i more nije zaleđeno. To je interesantno. Evo, dao sam im temu za razmišljanje. Možda su vidjeli na karti da postoji i to otočje. Grenland je beskoristan", rekao je Milanović 9. siječnja, kad je komentirao prijetnje američkog predsjednika prema danskom teritoriju.

Nedugo nakon toga više norveških medija osudilo je izjavu, a tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Eivind Vad Petersson istaknuo je da je riječ o najvažnijem strateškom području Norveške, koje su spremni braniti.

Ruski veleposlanik u Norveškoj Nikolaj Korčunov složio se s njima - Milanovićev komentar ocijenio je kao izuzetno provokativan.

"NATO countries are increasingly disregarding the fundamental principles of international law, even in their relations with each other."



— Nikolay Korchunov, Russian Ambassador to Norway 🇷🇺 pic.twitter.com/cJaRfyHIIJ — MG News (World) (@MGNews4World) January 15, 2026

"Smatramo da je ovaj komentar vrlo provokativan u trenutnim okolnostima. Ovaj stav daljnji je dokaz da zemlje NATO-a sve više zanemaruju temeljna načela međunarodnog prava, čak i u međusobnim odnosima. Sa svoje strane, polazimo od važnosti potpunog i dosljednog poštivanja odredbi Ugovora sa Spitsbergena iz 1920. godine, koji definira parametre posebnog pravnog statusa ovog arktičkog arhipelaga", poručio je Korčunov za Ria Novosti.

Ruski šef diplomacije citirao Milanovića

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov danas se na konferenciji za novinare u Moskvi osvrnuo na drugu Milanovićevu izjavu, u kojoj je poručio da "o Grenlandu i njegovoj budućnosti može odlučivati isključivo grenlandski narod" i pozvao Trumpa da ne stavlja svoje interese iznad interesa Grenlanđana.

Lavrov je rekao da Rusija nema razlog za miješanje u poslove Grenlanda i da Washington zna da sama Moskva ne planira preuzeti kontrolu nad otokom.

"U načelu, Grenland nije prirodni dio Danske, zar ne? Nije bio ni prirodni dio Norveške, ni prirodni dio Danske. To je kolonijalno osvajanje. Činjenica da su se stanovnici sada navikli na to i osjećaju se ugodno druga je stvar", poručio je.

"Gospodin Milanović je rekao da o sudbini Grenlanda može odlučivati samo narod Grenlanda. Ako umjesto Grenlanda, u rečenicu stavite Krim, sve će vam postati jasnije", dodao je.

U nastavku je podsjetio da su građani Krima na referendumu glasali za pripojenje Rusiji nakon, kako je rekao, "nasilnog državnog udara" u Kijevu. Naglasio je kako je Rusiji jednako bitan Krim kao što je SAD-u bitan Grenland, no naglasio je da nema dokaza koji bi poduprli tvrdnje SAD-a o tome da Rusija ili Kina žele zauzeti Grenland.