Sud u američkoj zaveznoj državi Missouri u utorak je oborio osuđujuću presudu protiv muškarca koji je skoro 28 godina proveo u zatvoru zbog ubojstva koje nije počinio.

Lamar Johnson (50) oslobođen je nakon što je skoro 28 godina proveo u zatvoru zbog ubojstva koje nije počinio. Na slobodu je pušten nakon što je sudac David Mason oborio osuđujuću odluku, što je objasnio "pouzdanim dokazima o stvarnoj nevinosti".

Johnson je iz sudnice izašao dva sata nakon presude, zahvalio okupljenim novinarima i svima koji su radili na njegovu slučaju, uključujući i suca.

"Ovo je nevjerojatno", rekao je.

This is the moment Judge Mason announced he would set aside Lamar Johnson's murder conviction. pic.twitter.com/ZEk1MGLVG9

Presudu je pozdravila i njegova odvjetnica Kim Gardner, koja je u kolovozu pred sudom podnijela prijedlog da se Johnsona pusti na slobodu nakon što je njezin tim proveo istragu o spornom slučaju.

Također se obrušila na državnog tužitelja, koji "nikad nije prestao govoriti da je Lamar kriv i da bi mu bilo svejedno da je Lamar ostao čamiti i umrijeti u zatvoru", izvijestio je Associated Press.

"Iako nam današnji dan donosi radost, ništa njemu ne može vratiti ono što mu je država ukrala. Ništa mu neće vratiti skoro tri desetljeća koje je izgubio dok je bio odvojen od svoje kćeri i obitelji", objavili su njegovi odvjetnici.

"Dokazi koji dokazuju njegovu nevinost bili su dostupni tijekom suđenja, ali su sakriveni ili ignorirani", dodali su.

It never gets old watching a free man walk away from an unjust conviction. Here is #LamarJohnson as he prepares to meet the media … pic.twitter.com/hjv4zJFXyw