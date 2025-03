Brojne kuće širom Londona u posljednjih su nekoliko tjedana poprskane crvenom bojom, a stanovnici su uznemireni. Traže odgovore od policije i lokalnih vlasti.

Crvena boja pojavila se ovog tjedna na pročeljima kuća u sjeveroistočnom Londonu, no brojne londonske četvrti doživjele su slične napade proteklih mjeseci. Uz crvenu boju na ulaznim vratima često stoji i riječ – bordel. No slični incidenti dogodili su se i u drugim gradovima – Huddersfieldu, Bradfordu, Readingu. To traje još od 2023. godine, no policija nije pronašla krivce.

U grupama na društvenim mrežama korisnici su iznosili teorije od toga da su incidenti povezani s bandama do rata u Gazi. S novinarima Guardiana razgovarali su stanovnici Walthamstowa, rekli su da su primili anonimno pismo poškropljeno bojom u kojem se tvrdi da je kuća u blizini bordel.

“Sve je ovo stvarno uznemirujuće, pogotovo nakon što se to već dogodilo prošlog tjedna. Bili smo budni noću i gledali kroz prozor“, rekao je stariji par, čija je kći provela veći dio utorka pokušavajući oprati crvenu boju s pročelja kuće.

Istrage koje je provela policija u posljednjih 18 mjeseci nisu dale rezultate. Londonska policija pokušava utvrditi postoji li veza s incidentima koji su se dogodili izvan grada.

Stella Creasy, zastupnica Walthamstowa, rekla je kako je zabrinjavajuće da su takvi incidenti prijavljeni diljem zemlje, ali ne postoji središnja koordinacija za istragu.

"Za obitelji i stanovnike koji žive u blizini to je zastrašujuće“, rekla je Creasy.

U jednoj od kuća na Cazenove Roadu jedna je žena rekla da je potresena i zabrinuta jer je crvena boja prekrivala oba kata njezine kuće.

"Ne znam kako to objasniti svojem sinu. Što bismo trebali učiniti ako se ponovi nakon što sve počistimo. Samo bih voljela razgovarati s ljudima koji to rade i pitati ih što žele", rekla je.

Pročitajte i ovo Strašna tragedija FOTO Užas u Karlovcu: Dvije smrti povezane? Policija objavila prve detalje

Pročitajte i ovo Čula se detonacija FOTO Eksplozija u Karlovcu: Pronađena mrtva žena