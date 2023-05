Britansko ministarstvo obrane objavilo je podatke Obrambene obavještajne službe Ujedinjenog Kraljevstva o bizarnostima rata u Ukrajini.

Ministarstvo obrane na svojem je profilu na Twitteru objavilo izvješće Obrambene obavještajne službe Ujedinjenog Kraljevstva.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/m2Jer1K5tu



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hCyZxu5xEK