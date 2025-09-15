Nova prijetnja Kremlja: "NATO je u ratu s Rusijom"

Zemlje NATO-a su samim pružanjem vojne pomoći Ukrajini ušle u rat s Rusijom, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov ruskim novinarima tijekom današnjeg brifinga.

"NATO je u ratu s Rusijom, to je očito i ne treba dokaz. NATO pruža izravnu i neizravnu potporu kijevskom režimu", rekao je Peskov, ponavljajući narativ Moskve da potpora Zapada Ukrajini znači izravno sudjelovanje u sukobu, piše The Kyiv Independent.

Ova izjava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Poljska potvrdila da je srušila ruske dronove u svom zračnom prostoru — prvi poznati slučaj da je članica NATO-a oborila ruske vojne letjelice nad svojim teritorijem.

Izjava se nadovezuje na ruske dezinformacijske narative koje su identificirali poljski analitičari, a koji su se pojačali nakon tog incidenta, uključujući tvrdnju da je taj događaj uvukao Varšavu u rat s Moskvom.

Ruska propaganda iskorištava incident s dronovima

Tvrdnja Kremlja da je NATO u ratu s Moskvom usko odražava ruske dezinformacijske narative koji su preplavili poljski informacijski prostor odmah nakon upada dronova.

Centar za analizu dezinformacija pri NASK-u, poljskom nacionalnom istraživačkom institutu, izvijestio je o pojačanoj aktivnosti ruskih i bjeloruskih izvora neposredno nakon incidenta.

Jedan od narativa koji su poljski istraživači zabilježili tvrdi da je incident značio da je Poljska faktički u ratu s Rusijom – što je lažna tvrdnja koja bi mogla izazvati paniku među javnošću, upozorava NASK.

Poljska i ostale članice NATO-a nisu borbeni sudionici u ratu Rusije protiv Ukrajine, ali su Kijevu pružile oružje, obuku i financijsku pomoć u obrani od ruske invazije. Jedina zemlja koja vodi rat u Ukrajini je – Rusija.

Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja Foto: Afp

Višestruka kršenja NATO zračnog prostora

Incident od 10. rujna nije bio jedini – 13. rujna Rumunjska je podigla borbene zrakoplove F-16 nakon što je dron ušao u njezin zračni prostor tijekom ruskog napada blizu ukrajinske granice. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je dron bio unutar rumunjskog teritorija gotovo sat vremena.

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas opisala je incident kao nepromišljenu eskalaciju.

Ministar vanjskih poslova Poljske Radoslaw Sikorski rekao je za Kyiv Independent kako bi nakon napada mogla biti obnovljena rasprava o zatvaranju dijela ukrajinskog zračnog prostora s pomoću NATO obrambenih sustava.

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, poznat po ratobornoj retorici, upozorio je na to da bi svaki NATO pokušaj uvođenja zone zabrane leta značio rat između NATO-a i Rusije.

Poljski dužnosnici izvijestili su da je tijekom napada 10. rujna ukupno 21 ruski dron povrijedio poljski zračni prostor, od kojih su četiri presretnuta.

Varšava je nakon toga aktivirala članak 4 NATO-a, koji omogućuje konzultacije kad članica smatra da je njezina sigurnost ugrožena.

NATO je zatim pokrenuo operaciju Istočni stražar, u svrhu jačanja sigurnosti na istočnom krilu Saveza.