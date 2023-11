VIDEO Krave navalile! Ralicama očistili snijeg i posipali sol, ali na ovo nisu računali

Tek što su radnici s ceste uklonili snijeg, cestu u Zlatiboru u Srbiji zauzele su krave. Njih je privukla sol kojom je posipana cesta pa su se okupile kako bi je lizale, a vozači automobila ostali su u koloni.

"Vožnja je tekla normalno, a onda smo odjednom ispred sebe ugledali nekoliko vozila. Mislili smo da je došlo do zastoja zbog radova na cesti, ali kad smo izašli iz auta vidjeli smo nekoliko krava koje su stajale nasred ceste i lizale su posutu sol po cesti. To nam je bilo zanimljivo, ali one su bile jako uporne i jedva su se pomaknule da bismo mogli nastaviti put", rekao je za RINU (Regionalnu informativnu novinsku agenciju) Milan Stanojević koji se zatekao na mjestu događaja, prenosi Kurir.

Dodaje se kako ovakva "kravlja blokada", nije neuobičajena za ovo doba godine, ali vozači su pozvani na dodatan oprez.

Srbija je zatrpana snijegom, a snježni nanosi mjestimice su stvorili velike probleme.

