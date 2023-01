Drastično raste broj krađa katalizatora s automobila u Njemačkoj. Lopovi traže plemenite metale koji se u njima kriju, a shvatili su i koji modeli su im najbolje mete.

Pomoć na cesti Njemačkog autokluba (ADAC) prošle je godine najednom doživjela ogroman porast prijava krađe katalizatora. Zbog tog neobičnog problema koji pogađa uglavnom starija vozila, pozvani su čak 1038 puta.

Iz udruge su rekli kako kradljivci vrebaju uglavnom starija vozila s benzinskim motorima kod kojih je katalizator lako dostupan, uglavnom na središnjem dijelu podnice automobila. U novijim vozilima katalizator je montiran blizu motora kako bi brže postigao radnu temperaturu nakon paljenja, i mnogo ga je teže ukloniti.

Lopove zapravo ne zanimaju sami katalizatori već plemeniti metali koji se nalaze u njima. Platina, paladiji ili rodij nalaze se u svakom katalizatoru. Doduše, samo u vrlo malim količinama – ali i oni donose mnogo novca: kilogram rodija, na primjer, stoji više od 400.000 eura i znatno je vrjedniji od zlata.

U 2018. ADAC-ova patrola na cesti zabilježila je 77 ukradenih katalizatora, sljedeće godine 169, u 2020. godini izbrojano je 420 ukradenih katalizatora, u 2021. godine 959.

Zbog porasta broja krađa, lopovi su se izvještili pa sada točno znaju koji automobili su ima najbolja meta. Starije Astre, Priusi i Poloi pokazali su se idealnima, kažu u ADAC -u. U novijim vozilima katalizator je montiran blizu motora kako bi brže postigao radnu temperaturu nakon paljenja, i mnogo ga je teže ukloniti.

Ovi modeli su posebno pogođeni krađom:

- VW Polo III (godine proizvodnje od 1994. do 2001.)

- Opel Astra G (od 1998. do 2005.)

- Toyota Prius III (od 2009. do 2016.)

- Mitsubishi Carisma (od 1995. do 2004.)

- Mitsubishi Space Wagon (od 1998. do 2002.)

- Seat Arosa

- VW Lupo

- Honda Jazz