Tinejdžerka je pronađen zakopan u podrumu u New Yorku: 20 godina kasnije ugravirani prsten pomogao je u njezinoj identifikaciji

U veljači 2003., radnici koji su pripremali podrum jedne zgrade na Manhattanu za rušenje kada su otkrili jezivu scenu - tinejdžerski kostur smotan u tepihu i zakopan u betonsku grobnicu.

Žrtva je bila zavezana električnim kablom. U njezinim ostacima pronađeni su zlatni prsten s pečatom s inicijalima "PMcG", grudnjak, novčić iz 1969. i figuru zelenog plastičnog vojnika, izjavio je detektiv Ryan Glas iz njujorške policije u CNN-u.

Pročitajte i ovo PREDRAG MIŠIĆ Tko je Srbin kojeg DP želi za ministra branitelja? Branio je Vukovar od agresora, a 2014. godine razbio je ćiriličnu ploču

Više od dva desetljeća nepoznata žrtva nosila je nadimak Midtown Jane Doe jer je pronađena u četvrti Hell's Kitchen u New Yorku. No, ovaj tjedan istražitelji su konačno otkrili njezin identitet. Riječ je o Patriciji Kathleen McGlone, 16-godišnjakinji koja je živjela u Brooklynu.

Slučaj koji je destljećima intrigira

Istražitelji vjeruju da je Patricija ubijena krajem 1969. ili početkom 1970. i pokopana u podrumu zgrade. Pomoću napredne forenzike, uspjeli su utvrditi identitet njezinih roditelja i gdje su živjeli. Policija je pronašla riznicu informacija, uključujući njezinu krštenicu i školske knjige, što je istražiteljima dalo uvid u posljednje godine njezina života.

Pročitajte i ovo Zatreslo se Novi potres kod Slunja: "Treslo jako i kratko"

Brojni forenzički testovi povezali su njezin DNK s nekoliko osoba, uključujući majku žene koja je ubijena u napadima u New Yorku 11. rujna 2001. Građevinski radnici su 2003. postavljali betonsku ploču u stražnjem dijelu zgrade kada se lubanja otkotrljala, rekao je Glas. Zatim su u blizini iskopali druge ostatke kostura.

Desetljećima ranije, otprilike u vrijeme kada se vjerovalo da je Patricija ubijena, u zgradi je bio noćni klub The Scene. Radi se o rock and roll klubu, a vodio ga je mladi poduzetnik po imenu Steve Paul. Bilo je to žarište slavnih 1960-ih, koje je puštalo hitove The Doorsa i Jimija Hendrixa.

Ured medicinskog istražitelja grada New Yorka utvrdio je 2003. da kostur pripada tinejdžerici visokoj 157 centimetara, ali slučaj je ostao neriješen jer nije bilo prijavljenog nestanka, rekao je detektiv Glas.

Pročitajte i ovo Ponos i tuga Prošlo je 29 godina: "Koliko god je bilo teško, bilo je i ponosno"

Istražitelji su ponovo počeli pregledavati slučaj 2017. godine. Budući da su ostaci bili toliko dugo zakopani, a kosti degradirane, trebalo je neko vrijeme da se otkrije odgovarajući DNK profil, ali s napretkom u modernoj forenzici, stvari su prošle godine dobile obrat.

"Nije to bilo zbog nedostatka pokušaja, nego je došlo do kašnjenja u pokušaju uspostavljanja profila", rekao je Glas.

"U ožujku 2023. imali smo uzorak dovoljno prikladan za učitavanje u javne baze podataka kao što su web stranice predaka i rodoslovlja. A rezultate iz tog profila smo uskladiti s daljnjim rođakom s očeve strane".

Klupko se polako raspetljava

Uz ime tog rođaka i inicijale na prstenu, istražitelji su znali da su na pravom tragu, rekao je Glas. Tada su pokušavati otkriti iz koje je generacije bila i njezino rodoslov.

Pročitajte i ovo Rezultati ankete Pogledajte koliko su Hrvati zadovoljni svojim mjesečnim primanjima: Rezultati ankete Dnevnika Nove TV

Zajedno s genetičkim stručnjacima, počeli su tragati za majčinom stranom obitelji i uspjeli su to suziti koristeći DNK koji je dostavljen kako bi se pronašao rođak koji je ubijen u napadima 11. rujna, navodi Glas.

S tom informacijom ustanovili su da je bila jedinac i da je rođena 20. travnja 1953. od oca Bernarda McGlonea i majke Patricie Gilligan. Dokumenti njezinih roditelja otkrili su da je odrasla u Brooklynu i da je pohađala katoličku školu.

"U to smo vrijeme pretpostavili da je morala biti krštena, morala se pričestiti i onda konačno, nadamo se, primiti potvrdu. Uspio sam dobiti sva tri dokumenta", rekao je Glas.

Istražitelji su također dobili pristup njezinoj srednjoškolskoj evidenciji i dobili više detalja o njezinom životu u to vrijeme. Njezini podaci pokazuju da je pohađala srednju školu krajem 1968. i početkom 1969., ali je propustila većinu nastave.

Pročitajte i ovo VREMENSKA PROGNOZA Meteorolog otkriva što nas očekuje za vikend i kada ćemo moći spremiti kišobrane

"Uz informacije o njezinoj dobi i tome što je katolkinja, što se udala u tako mladoj dobi, što tada nije bilo neuobičajeno, posumnjali smo da taj vojnik ima veze s njezinom mogućom trudnoćom u to vrijeme", rekao je Glas.

Suprug i dalje šuti

U trenutku smrti smatrana je nestalom i možda je dala svoje dijete na posvajanje, rekao je Glas.

No, potragu za djetetom otežava činjenica da je tada, prilikom posvojenja ili predaje djeteta, na izdanom rodnom listu bilo ime posvojitelja, a ne bioloških roditelja, navodi Glas.

Pročitajte i ovo hrvatska - kraljica uvoza Na Međunarodni praznik rada i hrana je bila međunarodna: "Kanada je jedna dobra zemlja"

Njezin suprug bio je povezan sa zgradom u kojoj je pronađena, ali nije želio davati dodatne informacije pozivajući se na to da je istragu u tijeku. Glas se sada nada da će se Patricijina rodbina javiti i dati informacije koje bi mogle pomoći istražiteljima da utvrde što joj se dogodilo ili kako je umrla.

"Sve čega se sjećaju iz tog vremenskog okvira u to vrijeme, bilo tko je živio u zgradi, bilo tko tko nam može dati nešto više informacija o njoj ili ovoj osobi za koju se udala bila. Bilo kakva informacija koju možemo pratiti", rekao je Glas.

Nakon što je Patricijin identitet konačno poznat, rekao je Glas, policija ima jasan sljedeći cilj, a to je otkriti tko ju je ubio.