Jaka oluja zahvatila je istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. Puhao je vjetar jačine od oko 112 kilometara na sat, a više od 100.000 domova i poduzeća ostalo je bez struje. Na udaru superoluje je oko 70 milijuna građana SAD-a.

Snažna oluja Nor'easter zahvatila je u subotu istočnu obalu SAD-a, donijevši dubok snijeg i udare vjetra blizu orkanske snage, uzrokujući obalne poplave i prijeteći dugotrajnim prekidima struje. Prognostičari su upozorili da će se uvjeti pogoršavati.

Dijelovi 10 država i glavna naseljena središta, uključujući Philadelphiju, New York i Boston, pretrpjeli su teške udare.

Do podneva je više od 45 centimetara snijega palo na dijelove New Jerseyja i istočnog Long Islanda. Područja najbliža Atlantiku podnijela su najveći teret. Boston, koji je bio na nišanu, bio je suočen sa snijegom višim od dva metra. Vjetrovi su puhali brzinom od oko 112 kilometara na sat ili više na nekoliko mjesta u Massachusettsu, uključujući otok Nantucket i Provincetown, na vrhu Cape Coda.

It’s getting pretty intense out here! It’s not stopping my @USPS mailman Nick from getting the job done. Thank you Nick and all the other folks out there working in these conditions. #RIwx #blizzard2022 #BlizzardOf2022 pic.twitter.com/GI98JtAsCe