VIDEO Prevrnuo se tanker, u pomoć poslani zrakoplovi i brodovi: Dio mornara nestao

Južnokorejski tanker prevrnuo se rano jutros u japanskim vodama. Obalna straža rekla je da je primila poziv u pomoć od tankera Keoyoung Sun, namijenjenog za prijevoz kemijskih tvari i nafte.

Prevrnuo se u blizini jugozapadne obale i prefekture Yamaguchi, a nakon poziva odmah su im u pomoć poslani zrakoplovi i brodovi.

A South Korean tanker overturned near a southwestern Japanese island early on Wednesday morning



Japan's Coast Guard reported the successful rescue of four crew members and ongoing efforts to locate the remaining seven who are currently unaccounted for. pic.twitter.com/4SjeiuQQyN