Razbijači kodova dešifrirali su 340 znakova dugu poruku 51 godinu nakon što ju je u San Francisco Chronicle poslao serijski ubojica Zodiac, potvrdio je FBI. Ubojica, koji nikada nije uhvaćen, ubio je najmanje pet ljudi na području San Francisco Baya krajem šezdesetih godina.

Poruka je bila jedna od nekoliko koje su poslane tamošnjim medijima u vrijeme kad je ubojica imao svoj krvavi pohod.

Kod su razbile tri osobe iz SAD-a, Belgije i Australije, a glasi ovako: "Nadam se da se zabavljate pokušavajući me uhvatiti. Ne bojim se plinske komore jer će me to sve prije poslati u raj (bilo je pogrešno napisano paradice, umjesto paradise (engl.) op.a.), jer sada imam dovoljno robova da rade za mene", navodi se u dešifriranoj poruci. Nažalost, identitet ubojice i dalje je nepoznat, piše BBC.

U videu objavljenom na YouTubeu, web dizajner iz Virginije David Oranchak kaže kako je razbio šifru zajedno s australskim matematičarom Samom Blakeom i Jarlom Van Eyckeom, belgijskim menadžerom i softverskim inženjerom.

FBI je objavio kako nastavlja tražiti pravdu za ubijene. Ovo nije prva kodirana poruka pripisana ubojici, još dvije ostaju za dekodiranje pa bi na njima moglo iskrsnuti i ubojičino ime.

Serija ubojstava započela je u prosincu 1968. godine, kada su muškarac i žena ubijeni u automobilu. U srpnju 1969. još su jedan muškarac i žena upucani. Muškarac je preživio.

Kasnije iste te godine, muškarac i žena, par, izbodeni su pokraj jezera. Muškarac je preživio. U listopadu 1969., vozač taksija je ubijen u San Franciscu.

Ubojica nikad nije identificiran. U pismima medijima tvrdio je da je ubio ukupno 37 ljudi, ali istraga se provodila za sedam žrtava, od kojih je pet ubojstava.

Ubojstva su inspirirala dva filma - ''Zodiac'' iz 2007. godine, u kojima su glumili Robert Downey Jr. i Jake Gyllenhaal te ''Prljavi Harry'' iz 1971. godine, u kojem je Clint Eastwood glumio detektiva iz San Francisca.