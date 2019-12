Klimatska aktivistica Greta Thunberg u subotu je na povratku kući u Švedsku nakon više od četiri mjeseca putovanja kopnom i morem na Twitteru objavila fotografiju na kojoj sjedi na podu vlaka Deutsche Bahna za vrijeme vožnje kroz Njemačku.

Napisala je da je vlak prepun, no da je ona sretna jer napokon putuje kući. "Putovanje prenapučenim vlakovima kroz Njemačku. I konačno sam na putu kući!", napisala je Thunberg pokraj fotografije na kojoj okružena putnim torbama sjedi na hodniku vagona.

Šesnaestogodišnjakinja, koja ne leti iz ekoloških razloga, vraćala se kući gdje će se tijekom božićnih i novogodišnjih praznika malo odmoriti od aktivizma.

Održala je govore na nekoliko klimatskih skupova od Švicarske do New Yorka, a nedavno je govorila i na UN-ovoj konferenciji o klimi u Madridu.

No njezin tvit i fotografija nisu se svidjeli njemačkim željeznicama koje su reagirale, poručivši Greti na njemačkom sljedeće: "Draga Greta, hvala što podržavaš djelatnike željeznice u borbi protiv klimatskih promjena! Drago nam je da si se u subotu vozila ICE vlakom na stopostotni električni pogon. Bilo bi još ljepše da si napisala kako su te u vagonu prve klase ugostili naši prijateljski nastrojeni i kompetentni djelatnici."

Greta im je na to odgovorila da je na podu sjedila u dvama različitim vlakovima.

Pojasnila je da je njezin "vlak iz Basela stavljen izvan prometa zbog čega su sjedili na podu u dvama različitim vlakovima".

Napisala je i da je "nakon Goettingena dobila mjesto. To nije nikakav problem, niti sam ja to ikada rekla. Prepuni vlakovi samo su odličan znak koji upućuje na to da je potražnja za putovanjima vlakom velika”, zaključila je.

Deutsche Bahn ima važnu ulogu u vladinim ciljevima zaštite klime, premda u željezničkoj mreži često dolazi do kašnjenja. (Hina)