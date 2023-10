Klara Buntić sprema tužbu protiv jedne žene. Progovorila o osudi s kojom živi nakon objave uznemirujuće snimke

"Proživljavam pakao, ne znam kako bih to drugačije nazvala. Ta mržnja na društvenim mrežama me zaprepastila. Zgrozila. Prema tim sam komentarima ja 'kriva jer sam ga izazvala', 'snimka je montirana', 'niskorazredna sam glumica', 'ženska manipulatorica', 'obična krmača'... Nevjerojatno kako ljudi lako etiketiraju druge i sude im, bez zrnca uvida u moj život", opisala je Klara Buntić agoniju koju proživljava nakon što je objavljena snimka u kojoj je napada bivši hrvatski reprezentativac, muž Denis Buntić.

"Nisam javna osoba i sve je ovo za mene šok. Ali morala sam postupiti kako jesam i opet bih. Jer ja mislim da me tad htio ubiti", kazala je.

Posebno ju je uzrujao komentar bivše gradske vijećnice HDZ-a iz Rijeke Ivone Milinović. Kaže, sprema tužbu.

"Ne jedem, ne mogu, povratim sve što pokušam pojesti. Mislila sam da je to zbog psihičkog šoka, ali cijelo me tijelo boli znatno jače nego na početku, osobito abdomen. Mislim da bih trebala na kompletan zdravstveni pregled jer lomova nemam, ali ne znam što je s unutarnjim organima. Znam samo da mi nije dobro, da me boli. Govorim o fizičkom bolu, o duševnoj patnji neću, teško je opisati tu u jednom trenutku silinu loših emocija, a u drugom apsolutnu prazninu", opisala je Buntić za Jutarnji list.

"Denis je želio još jedno dijete, ali mene je bilo strah zbog njegovih izljeva bijesa kad je pijan. Žao mi je što sam ostavila fakultet. Htjela sam raditi, bio je protiv", prisjetila se.

"Danas si bio zaštićen, sutra si u opasnosti. Od koga? Od čovjeka kojeg si volio. Vjerovao si, davao prilike, svaki put bio ponižen. Svašta mi se vrti po glavi. Žao mi je što sam davala tolike prilike, ali, opet, da nisam, ne bi bilo mojeg djeteta. I to je golemo dobro proizašlo iz svega. Pa me prozivaju da sam s njim zbog novca. Kakvog novca? U moj je život ušao nakon vremena slave i velikih zarada, živjeli smo od kafića. Kad ga je prodao, pod izgovorom da želi biti više sa mnom i djetetom, novac je potrošio za manje od godinu dana. Kokain je skup", rekla je Buntić.

"Hejtere ne mogu spriječiti, to je kultura društvenih mreža, ali klevetu mogu na zakonit način, sudom. Etiketirana sam kao loša majka koja je napustila svoje dijete. Za mene gore od toga ne može i to sigurno neću pustiti. Nevjerojatno mi je da moj izgled odlučuje hoću li ili ne biti žrtva nasilja", zaključila je.