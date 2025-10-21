Vraća se kiša! Evo gdje će pasti najviše, a gdje dolazi zahlađenje

Nema stabilizacije u Europi. Nad Atlantikom se stalno rađaju nove ciklone, čije fronte prodiru duboko na istok kontinenta, a povremeno uzrokuju i stvaranje novih ciklona u Sredozemlju. One pak utječu i na naše područje, donoseći kišu, i to osobito na obalu. Tako će biti i sutra.

Ujutro na Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici pretežno do potpuno oblačno. Mjestimice s kišom, ali i pljuskovima. Pri tome je veća vjerojatnost za te pljuskove i grmljavinu na otocima, osobito na jugu Dalmacije. I dalje će puhati umjereno jugo, uz temperaturu oko 15.

U nizinama unutrašnjosti više sunčanih razdoblja, ovdje će biti promjenjivo oblačno, većinom bez kiše. Vjetar će biti slab, južni, a temperatura oko 10 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti oblačnije nego ujutro, uz manje sunca. Lokalno može pasti i malo kiše, vjerojatnija je na jugu, navečer. Puhat će slab vjetar, i dalje južnih smjerova, i bit će toplo, s maksimalnom temperaturom oko 20.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će biti promjenjivo oblačno. Prolazno će se i razvedriti uz sunčana razdoblja, pa onda kasnije ponovno i naoblačiti, ali tek nakon 15–16 sati. Rijetko i lokalno tada može pasti i malo kiše u zapadnoj Slavoniji. Puhat će slab vjetar, južni i jugoistočni, a temperatura će rasti do 21.

U Istri, Primorju i gorju drugi dio dana također će biti pretežno do potpuno oblačan, s time da će kiša biti češća, pa i malo jača nego ujutro. Najviše će opet padati na Kvarneru te u Gorskom kotaru.

Što se tiče vjetra, puhat će jugo, oštro i lebić, umjereno do jako, a u gorju jugozapadnjak. Temperatura će biti uglavnom od 16 do 19 stupnjeva.

U Dalmaciji sutra promjenjivo do pretežno oblačno. Bit će i sunčanih razdoblja, ali i lokalnih pljuskova s grmljavinom. Oni su mogući duž cijele obale, međutim, najvjerojatniji su na sjeveru, navečer. Puhat će većinom umjereno, povremeno i jako jugo, uz najvišu temperaturu oko 20 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Četvrtak će na kopnu početi većinom sunčano. Danju će biti vjetrovito, ali i prilično toplo, a onda će se poslijepodne naoblačiti i navečer stiže kiša. U Gorskoj Hrvatskoj lokalno će biti i obilna.

U petak prolazno smirivanje, uz više sunca, ali i znatno svježije vrijeme – zapuhat će sjeverac. Zatim, u subotu ponovno mjestimična kiša i još malo svježije.

Na Jadranu sljedećih dana promjenjivo oblačno. Povremeno i dalje uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u četvrtak kada će na sjeveru pasti obilnija količina. U petak uglavnom bez kiše te uz više sunca. U četvrtak će puhati olujno jugo, a u petak će okrenuti na umjeren do jak pulenat i lebić. Ovdje se temperatura neće znatnije mijenjati, samo će se malo spustiti.

Dakle, do kraja tjedna imat ćemo još kiše, osobito na obali. Najobilnija će biti na sjevernom Jadranu, u četvrtak te u noći na petak. Na kopnu manje kiše, ali ovdje će od petka opet zahladnjeti. Inače, najviše sunca i najmanje kiše općenito očekujemo u petak.