Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
VREMENSKA PROGNOZA

Vraća se kiša! Evo gdje će pasti najviše, a gdje dolazi zahlađenje

Piše DNEVNIK.hr, 21. listopada 2025. @ 21:54 komentari
Kišno vrijeme, ilustracija
Kišno vrijeme, ilustracija Foto: Niksa Stipanicev/Cropix
Na Kvarneru palo je daleko najviše kiše, osobito na širem riječkom području. Od jučer poslijepodne do danas poslijepodne, većinom između 50 i 100, a lokalno i do 150 mm, što su vrijednosti koje obično padnu u dva do tri listopadska tjedna, a sad evo, u 24 sata. A što će biti dalje – sutra - još kiše, ali ipak manje nego danas.
Najčitanije
  1. Prometna nesreća kod Velikog Trgovišća - 1 4
    OČEVID U TIJEKU

    FOTO Teška prometna nesreća: Četvero je ozlijeđenih, morao sletjeti helikopter
  2. Autobus, ilustracija
    usred bijela dana

    Užas u zagrebačkom autobusu! Perverznjak se samozadovoljavao pored putnice, ona sve snimila
  3. Semafor s četiri svjetla
    Zvuči nestvarno

    Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Mladi inženjeri s FER-a osmislili rješenje za skupu struju: "Budući da ne možemo kontrolirati proizvodnju, okrenuli smo se potrošnji"
kako uštedjeti
Mladi inženjeri s FER-a osmislili rješenje za skupu struju: "Budući da ne možemo kontrolirati proizvodnju, okrenuli smo se potrošnji"
Dva kotača nisu igračka! Liječnici upozoravaju na alarmantne podatke: "Imamo peterostruko povećanje broja teških ozljeda mozga kod djece"
Šokantni podaci
Liječnici upozoravaju na alarmantnu situaciju: "Imamo peterostruko povećanje broja teških ozljeda mozga kod djece"
Kišni dani pred nama: Najgore na sjevernom Jadranu, zahlađenje u unutrašnjosti
VREMENSKA PROGNOZA
Vraća se kiša! Evo gdje će pasti najviše, a gdje dolazi zahlađenje
U Đakovu nakon 5 mjeseci nema formirane vlasti: Ide se na izvanredne izbore
Jedini od 500 lokalnih jedinica
Ovaj grad već pet mjeseci nema vlast: "Srozali su nas u petu ligu", "I danas mi nije jasno zašto se to dogodilo"
Grad Zagreb nabavio još električnih autobusa: Iduće godine plan je nabaviti ih 50
ELEKTRIFIKACIJA
Grad Zagreb predstavio veliku prometnu investiciju, stručnjak tvrdi: "Manje zagađenja, više komfora i štedljivije"
Sve je teže naći nastavnike, uskaču i umirovljenici: "Imali smo dosta kandidata koji su htjeli doći raditi, ali kada su čuli plaću..."
ugroženo znanje učenika
Sve je teže naći nastavnike, uskaču i umirovljenici: "Imali smo dosta kandidata koji su htjeli doći raditi, ali kada su čuli plaću..."
Teška prometna nesreća kod Velikog Trgovišća
OČEVID U TIJEKU
FOTO Teška prometna nesreća: Četvero je ozlijeđenih, morao sletjeti helikopter
Užas u zagrebačkom autobusu! Perverznjak se samozadovoljavao pored putnice, ona sve snimila
usred bijela dana
Užas u zagrebačkom autobusu! Perverznjak se samozadovoljavao pored putnice, ona sve snimila
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Zvuči nestvarno
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
U zagrebačkom Blatu gradit će se Nacionalna dječja bolnica
Bolnica u Blatu
Konačno potpisan ugovor! Ovaj projekt čeka se već 40 godina, a težak je 237 milijuna eura: Evo što će se napraviti u prvoj fazi
Prosječna neto plaća 1.446 eura
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Ovo je prosječna hrvatska plaća: Imate li vi toliko?
Primirje na rubu: Trump i Netanyahu pripremaju novu fazu sukoba ili mira u Gazi
Napeta situacija
Trump opasno zaprijetio: "Ako to ne učinite, kraj će vam biti brz, žestok i brutalan"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Teška prometna nesreća kod Velikog Trgovišća
OČEVID U TIJEKU
FOTO Teška prometna nesreća: Četvero je ozlijeđenih, morao sletjeti helikopter
Užas u zagrebačkom autobusu! Perverznjak se samozadovoljavao pored putnice, ona sve snimila
usred bijela dana
Užas u zagrebačkom autobusu! Perverznjak se samozadovoljavao pored putnice, ona sve snimila
U Karlovcu pronađena mrtva žena u stanu
ISTRAGA U TIJEKU
Mrtva žena (33) pronađena u stanu u Karlovcu
show
Sin Bena Afflecka i Jennifer Garner pojavio se u stilu svog oca tijekom jesenske šetnje s mamom
snimili ga fotografi
Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime
Matt LeBlanc snimljen u rijetkom izlasku u javnost
jako se promijenio
Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Tko je sin Jadranke Sloković, Filip Glumac?
ovako izgleda
Tko je sin Jadranke Sloković? Krenuo je majčinim stopama, a evo i tko mu je otac
zdravlje
Znanstvenici su upravo povezali konzumaciju alkohola s još jednom vrstom raka!
Alarmantni rezultati nove studije
Znanstvenici su upravo povezali konzumaciju alkohola s još jednom vrstom raka!
BRCA testiranje: Može otkriti rak dojke u ranoj fazi koja se lakše liječi! Evo o kakvom je testiranju riječ, gdje se provodi i koja je cijena
mjesec borbe protiv raka dojke
BRCA testiranje: Može otkriti rak dojke u ranoj fazi koja se lakše liječi! Evo o kakvom je testiranju riječ, gdje se provodi i koja je cijena
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
zabava
Zagovornik teorije o ravnoj Zemlji odlazi na ekspediciju na Antarktiku kako bi dokazao teoriju! Vratio se pognute glave
Potpuni promašaj
Zagovornik teorije o ravnoj Zemlji otišao na Antarktiku kako bi dokazao svoju teoriju! Vratio se pognute glave
Ovaj kviz ne testira samo pamćenje, već i vašu pamet!
Pokažite što znate!
Ovaj kviz ne testira samo pamćenje, već i vašu pamet!
Isti tren požalili svoje odluke, ali društvene mreže nisu im dopustile da ih zaborave
Jao…
Isti tren požalili svoje odluke, ali društvene mreže nisu im dopustile da ih zaborave
tech
Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca
Zahvaljujući misiji Chang'e 6
Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca
Novo zastrašujuće otkriće geologa: Ovaj dvostruki potres mogao bi uzdrmati čitav sjevernoamerički kontinent
Tragovi u tlu
Novo zastrašujuće otkriće geologa: Ovaj dvostruki potres mogao bi uzdrmati čitav sjevernoamerički kontinent
Slavonija dobiva novi zaštitni znak: Nutkat namaz s više od 70% lješnjaka osvojio police SPAR-a
Startaj Hrvatska
Slavonija dobiva novi zaštitni znak: Nutkat namaz s više od 70% lješnjaka osvojio police SPAR-a
sport
Deta Hedman odbila nastupiti u četvrtfinalu: "Neću igrati protiv muškarca u ženskom tijelu"
Skandal na turniru
Odbila nastupiti u četvrtfinalu: "Neću igrati protiv muškarca u ženskom tijelu"
Vatreni mijenja klub poslije samo godinu dana: Žele ga klubovi iz liga petice
tri kluba prate situaciju
Vatreni mijenja klub poslije samo godinu dana: Žele ga klubovi iz liga petice
Eike Immel trošio milijune, a sad živi od socijalne pomoći
Osobni krah
Zarađivao milijune, a sad živi od socijalne pomoći: Proglasio bankrot, a mora i u zatvor?
tv
U dobru i zlu: Ovo je ponuda kojoj nitko ne može odoljeti - osim njega
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ovo je ponuda kojoj nitko ne može odoljeti - osim njega
MasterChef: Kandidati oduševili žiri MasterChefa! "Danas smo odlučili malo drugačije!"
SVAKA ČAST!
Kandidati oduševili žiri MasterChefa! "Danas smo odlučili malo drugačije!"
MasterChef: Žiri im to nikako nije mogao oprostiti! Ljutita Renata: "Nije fer!"
STRES TEST
Žiri im to nikako nije mogao oprostiti! Ljutita Renata: "Nije fer!"
putovanja
U srcu Velebita: Planinska kuća u kojoj se susreću svjetovi i nestaju brige
Velebit Mountain Chalet Stars Peak
U srcu Velebita: Planinska kuća u kojoj se susreću svjetovi i nestaju brige
Mali raj usred Gorskog kotara: Kućica u kojoj se spajaju divljina i udobnost
Little paradise house
Mali raj usred Gorskog kotara: Kućica u kojoj se spajaju divljina i udobnost
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
novac
Opatija dobiva novi luksuzni hotel. Vlasnici su poduzetnički trio iz Hrvatske i Slovenije
destination by hyatt
Opatija dobiva novi luksuzni hotel. Vlasnici su poduzetnički trio iz Hrvatske i Slovenije
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Genijalna stolica iz Wisconsina: Jednostavan izum koji će promijeniti budućnost liječenja raka
Protonska terapija
Genijalna stolica iz Wisconsina: Jednostavan izum koji će promijeniti budućnost liječenja raka
lifestyle
Kviz o 90-ima
Zabavite se
Ovo je kviz opće kulture: 13 pitanja koja otkrivaju koliko dobro poznajte 90-e
Modeli toplih jakni iz novih kolekcija
SMEĐA, SIVA, BORDO...
15 modela toplih jakni idealnih za nadolazeće razdoblje, jako su lijepih boja
Jelena Rozga u Miu Miu tenisicama 2025.
Jednostavne, a efektne
Tenisice mogu biti istovremeno ležerne i elegantne – Jelena Rozga ima takav par
sve
Deta Hedman odbila nastupiti u četvrtfinalu: "Neću igrati protiv muškarca u ženskom tijelu"
Skandal na turniru
Odbila nastupiti u četvrtfinalu: "Neću igrati protiv muškarca u ženskom tijelu"
Kviz o 90-ima
Zabavite se
Ovo je kviz opće kulture: 13 pitanja koja otkrivaju koliko dobro poznajte 90-e
Sin Bena Afflecka i Jennifer Garner pojavio se u stilu svog oca tijekom jesenske šetnje s mamom
snimili ga fotografi
Sin poznatog glumačkog para nekad je bio djevojčica, prošle godine je predstavio novo ime
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene