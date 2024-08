Kip Anne Frank u Amsterdamu išaran u okrilju noći: Ono što je napisano razjutilo je židovsku zajednicu

Na kipu Anne Frank, židovske djevojke koja je umrla u nacističkom logoru tijekom Drugog svjetskog rata, a koja je postala svjetski poznata zbog svojeg dnevnika, crvenom je bojom napisano "Oslobodite Gazu“, objavljeno je u nedjelju.

Prema fotografijama objavljenim na društvenoj mreži X, na podnožje kipa napisano je "Oslobodite Gazu“, dok su ruke mlade djevojke obojene istom krvavo crvenom bojom.

Ovo je drugi put u manje od mjesec dana da je ovaj kip koji se nalazi u parku na jugu Amsterdama postao meta, istaknula je lokalna televizijska stranica AT5 koja je prva dobila ove fotografije.

Informaciju je potvrdio glasnogovornik amsterdamske policije kojeg je kontaktirao AFP.

80 years ago today, Anne Frank, her family & the others hiding in the annex were arrested & sent to camps to their deaths, save Otto Frank.



Today on Merwedeplein in her formerly Jewish neighbourhood, her statue has once again been defiled in what is now an Arab/Muslim quarter. pic.twitter.com/V99G9i5rYW