Kineska vlada poručila je građanima da si naprave zalihe svakodnevnih potrepština u slučaju da dođe do izvanrednih situacija nakon što su korona i jake kiše uzrokovale veće cijene povrća te izazvale zabrinutost zbog moguće nestašice.

Takva poruka iz ministarstva trgovine izazvala je zabrinutost na domaćim društvenim mrežama. I dok neki komentiraju kako je do takve poruke došlo zbog pojačane napetosti između Kine i Tajvana, drugi su komentirali kako idu u nabavku osnovnih namirnica: riže, ulja i soli.

"Čim sam saznao za ovu poruku, svi stariji ljudi u mojoj blizini su poludjeli i počeli panično kupovati u supermarketu", napisao je jedan korisnik Weiboa, piše Reuters.

I lokalni mediji nedavno su objavili listu namirnica i stvari koje bi trebalo imati kod kuće: to su keksi, instant tjestenina, vitamini, radio i baterijske svjetiljke.

S obzirom na to da je poruka o zalihama izazvala paniku kod brojnih građana, državni mediji pokušali su nakon toga ipak smiriti situaciju, piše Reuters, te dodaje kako je The Economic Daily objavio da je svrha te poruke osigurati da građani ne ostanu bez potrepština ako dođe do lockdowna. Dodali su i da korisnici društvenih mreža imaju previše mašte i da pretjeruju. Peoples Daily objavio je da ministarstvo izdaje takve preporuke svake godine, ali da je ove godine to reklo ranije zbog prirodnih katastrofa, rasta cijena povrća i nedavnih slučajeva korone.

Reuters piše kako je ekstremno vrijeme početkom listopada uništilo usjeve u Shandongu, najvećoj regiji u kojoj se uzgaja povrće, ali i novi slučajevi korone prijete poremećaju opskrbe hranom. Dodaju kako su se prošlog tjedna cijene krastavaca, špinata i brokule više nego udvostručile.