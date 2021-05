Kineska raketa pada na zemlju, no gdje će pasti? Long March 5B najveća je raketa u Kini, a očekuje se da će se srušiti tijekom vikenda, svakoga časa, no teško je točno odrediti gdje i kada.

Komad najveće kineske rakete pada nekontrolirano na Zemlju. Udar će se dogoditi svakoga časa, no nitko zaista ne zna gdje ni kada će sletjeti. Stoga vam donosimo mjesta na kojima možete pratiti tijek pada dijelova rakete preko interneta.

Američka Svemirska uprava svakodnevno na svojoj stranici space-track.org ažurira najnovije informacije o vjerojatnom odredištu pada rakete. Možete ju pratiti i na Twitter profilu Svemirske korporacije koja brine o nacionalnoj sigurnosti svemirskih programa.

Amaterski promatrači također prate raketu sa virtualnim teleskopom čiji Gianluca Masi planira prijenos uživo iz Rima ukoliko dio rakete koji pada na tlo bude vidljiv s te pozicije. Njegov prijenos možete pronaći ovdje.

Long March 5B je 29. travnja uzletjela kako bi prenijela velik dio sljedeće kineske svemirske stanice Tiangong. Uobičajeno je da najveći djelovi rakete padnu na zemlju odmah nakon ispaljivanja, ali jezgra ove rakete, teška 23 tone, pratila je dio svemirske postaje sve do orbite, prenosi The New York Times.

Zbog trenja izazvanog probijanjem zraka u vrhu atmosfere, raketa gubi visinu te će uskoro doći do takozvanog nekontroliranog ponovnog ulaska na Zemlju. Vjerojatnost da će bilo kakve krhotine rakete udariti u nešto ili ozlijediti nekoga su gotovo nepostojeće, ali nisu i nemoguće.

Ostaci bi zemlju mogli udariti bilo gdje između 41.5 stupnjeva put sjevera pa sve do iste oznake na jugu. To znači da bi gradovi poput Chicaga sigurni, no da nije isključeno da bi udar mogao biti u New Yorku.

Neprofitna organizacija koju financira američka federalna vlada potvrdila je kako bi se pad mogao dogoditi u subotu navečer u 11.30 sati prema američkom vremenu. To bi značilo da će ostaci pasti u Atlantski ocean s vrlo malim rizikom po ljude ili čak i kopno.

No vremenska nesigurnost koja varira i do osam sati, te lokacija i dalje ostaju nepoznati. S obzirom da ostaci putuju brzinom većom od 18.000 MPH, svaka minuta vremena korelira sa tisućama kilometara većom udaljenosti. Precizniji zaključci stoga su mogući tek nekoliko sati prije stvarnog pada, prenosi The New York Times.