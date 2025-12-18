Ova država želi više djece pod svaku cijenu: "Vlasti zovu žene i ispituju o menstruaciji. Ovo je masovni uzgoj"

Kina će prvi put u gotovo tri desetljeća uvesti PDV na prezervative i druge kontraceptive kako bi povećala natalitet i modernizirala porezni sustav

Od 1. siječnja prezervativi i kontracepcijska sredstva podlijegat će PDV-u po stopi od 13%, porezu od kojeg su bili izuzeti još od uvođenja nacionalnog PDV-a 1993. godine.

Riječ je o mjeri u zakonu o PDV-u usvojenom 2024. godine čiji je cilj modernizacija kineskog poreznog režima. PDV čini gotovo 40% ukupnih poreznih prihoda države.

Nakon što je više od 30 godina provodila strogu politiku jednog djeteta, Kina je u posljednjem desetljeću počela uvoditi niz poticaja kako bi potaknula građane na rađanje djece kako bi pokušala zaustaviti pad nataliteta.

Nude "usluge upoznavanja radi braka"

Osim što je povećala dopušteni broj djece po paru na troje, pojedine pokrajine eksperimentiraju s popustima na postupke umjetne oplodnje i novčanim subvencijama za djecu. Neke lokalne vlasti novopečenim bračnim parovima nude dodatne dane plaćenog dopusta kako bi potaknule sklapanje brakova.

Međutim, činjenica da će prezervativi i kontraceptivi poskupjeti naišla je na ismijavanje na društvenim mrežama. "Što nije u redu s modernim društvom? Stvarno idu u krajnosti samo da bi nas natjerali da imamo djecu", napisao je jedan korisnik.

Novi zakon o PDV-u uključuje i poreznu olakšicu za skrb o djeci i "usluge upoznavanja radi braka". Vlada je ove godine također izdvojila 12,7 milijardi dolara za prvi nacionalni program subvencija za skrb o djeci. Najavljeni su i planovi za proširenje nacionalnog zdravstvenog osiguranja kako bi pokrivalo sve troškove vezane uz porod.

Unatoč tome, poticaji su imali slab učinak. U 2024. godini stopa nataliteta iznosila je 6,77 na 1.000 stanovnika što je blagi porast u odnosu na 2023. godinu, ali i dalje znatno ispod povijesnih razina. Rast stope smrtnosti uzrokovan starenjem stanovništva znači da se kineska populacija smanjuje već najmanje tri godine, piše Guardian.

Lokalni službenici žene ispituju o menstrualnim ciklusima

Žene u nekim područjima izvijestile su da su primale telefonske pozive od lokalnih službenika koji su ih ispitivali o menstrualnim ciklusima i planovima za rađanje djece. U prosincu su kineski mediji izvijestili da su žene u jednom okrugu u jugozapadnoj kineskoj pokrajini Yunnan morale prijavljivati datum posljednje menstruacije lokalnim vlastima. Lokalni zdravstveni ured izjavio je da je prikupljanje podataka nužno kako bi se identificirale trudnice i buduće majke.

Takav potez naišao je na kritike na društveni mmrežama. "Danas traže da sve žene prijavljuju vrijeme menstruacije, sutra će to biti prijavljivanje vremena seksualnog odnosa, prekosutra će zvati da potiču odnos tijekom ovulacije. Ovo je masovni uzgoj."

Povećanje poreza na prezervative uglavnom je simbolična mjera.

"Sada kada se kineska politika rađanja promijenila prema poticanju rađanja i više ne promiče kontracepciju, razumno je ponovno uvesti porez na kontraceptive", rekao je He Yafu, neovisni demograf iz pokrajine Guangdong. "Međutim, malo je vjerojatno da će ova mjera imati značajan učinak na povećanje stope fertiliteta."

Yun Zhou, docentica sociologije na Sveučilištu Michigan, rekla je da novi porez vjerojatno neće utjecati na odluke ljudi, ali da šalje poruku o tome "kakvo je obiteljsko ponašanje poželjno" iz perspektive vlade. Zhou je dodala da bi, ako pristup kontracepciji postane otežan, "teret negativnih posljedica najviše snosile žene, osobito one u nepovoljnijem položaju".

Porez na kontraceptive vjerojatno neće imati veći fiskalni učinak. Prema procjeni Leeja Dinga iz tvrtke Dezan Shira & Associates oporezivanje kontraceptiva donijet će zanemariv iznos u odnosu na ukupne proračunske prihode. "Ne vjerujemo da je ostvarivanje prihoda primarna motivacija iza ove mjere", rekao je Ding.