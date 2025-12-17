Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Inženjeri na testu

"Bomba" obavijena velom tajne: Što to Kina gradi na krovu svijeta? Radovi su u punom jeku, rizici su golemi

Piše A. Ž. , 17. prosinca 2025. @ 11:45 komentari
Yarlung Zangbo
Yarlung Zangbo Foto: Getty Images
Projekt, koji kineski vođa Xi Jinping snažno zagovara, ostaje obavijen velom tajne unatoč potencijalno dalekosežnim posljedicama za regiju i susjedne zemlje.
Najčitanije
  1. Potpisan petogodišnji ugovor
    Što će na sve reći Trump?

    Mađarska povukla veliki energetski potez: "Ovo je novo zlatno doba u našoj suradnji"
  2. Ilustracija
    SRETNI DOBITNIK

    Netko je u Hrvatskoj osvojio 670.000 na Eurojackpotu! Evo kamo ide veliki dobitak
  3. Referendum - 1
    Hrvatsku čeka referendum?

    Plenković tvrdi jedno, oporba drugo. Ustavni stručnjak objasnio tko je u pravu
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Njemački stručnjak: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu, nego na granicu s NATO-om!"
360.000 VOJNIKA
"Putin šalje stotine tisuća vojnika, ali ne u Ukrajinu, već na granicu NATO-a": Njemački stručnjak poslao dramatično upozorenje
Kina gradi tajnu hidroelektranu od 168 milijardi dolara na Himalaji
Inženjeri na testu
"Bomba" obavijena velom tajne: Što to Kina gradi na krovu svijeta? Radovi su u punom jeku, rizici su golemi
Aleksandar Vučić neće ići u Bruxelles na Summit EU – Zapadni Balkan
Poruke predsjednika
Vučić: "Ne razumijete koliko smo blizu sukoba. A Bruxelles zanima jedna stvar o Srbiji..."
Odbije li Putin mirovni sporazum SAD sprema nove sankcije Rusiji - Bloomberg
VEĆ OVAJ TJEDAN
Procurilo što će SAD učiniti ako Putin odbije mirovni sporazum s Ukrajinom
Policija potvrdila: Postupili smo prema pravilima, još se utvrđuje uzrok smrti
završena obdukcija
Objavljeni rezultati istrage o intervenciji policije u kojoj je preminuo muškarac
Sjednica Vlade, 17.12.
sjednica vlade
Plenković otkrio kad će biti isplaćen dodatak za umirovljenike
Mađarska potpisala dugogodišnji ugovor s Chevronom
Što će na sve reći Trump?
Mađarska povukla veliki energetski potez: "Ovo je novo zlatno doba u našoj suradnji"
Dobitnik iz Splita osvojio 669 tisuća eura u igri Eurojackpot
SRETNI DOBITNIK
Netko je u Hrvatskoj osvojio 670.000 na Eurojackpotu! Evo kamo ide veliki dobitak
Lijeva oporba ne odustaje od referenduma o zakonu o prostornom uređenju
Hrvatsku čeka referendum?
Plenković tvrdi jedno, oporba drugo. Ustavni stručnjak objasnio tko je u pravu
Ruralna Hrvatska ostaje bez veterinarske skrbi, Ministarstvo pripremilo stipendije
Ozbiljan problem
Sve ih je manje, a izloženi su i napadima: "Često nakon akcije kažu - ja sam sad tu došao i više neću"
Država daje 45 milijuna eura subvencija za električna vozila
Velike subvencije
Država dijeli izdašna sredstva za obnovu voznog parka: Evo tko može dobiti 9000 eura
Podsusedski most u Zagrebu u proljeće ide u opsežnu obnovu
Obnova
Zatvara se jedan od ključnih ulaza u Zagreb: Gužve bi mogle trajati mjesecima
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Mađarska potpisala dugogodišnji ugovor s Chevronom
Što će na sve reći Trump?
Mađarska povukla veliki energetski potez: "Ovo je novo zlatno doba u našoj suradnji"
Dobitnik iz Splita osvojio 669 tisuća eura u igri Eurojackpot
SRETNI DOBITNIK
Netko je u Hrvatskoj osvojio 670.000 na Eurojackpotu! Evo kamo ide veliki dobitak
Lijeva oporba ne odustaje od referenduma o zakonu o prostornom uređenju
Hrvatsku čeka referendum?
Plenković tvrdi jedno, oporba drugo. Ustavni stručnjak objasnio tko je u pravu
show
Moamer Kasumović oglasio se prvi put nakon skandala s pedofilijom
poslao priopćenje
Prvo oglašavanje glumca koji je osuđen zbog pedofilije, slučajem je zgrozio regiju!
Kako izgleda supruga Woodyja Harrlesona?
ljubav koja traje desetljećima
Znate li kako izgleda supruga ove glumačke legende? Nije vjerovao u brak sve dok se ona nije pojavila
Preminula Rachael Carpani
obitelj moli za privatnost
Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
Piše liječnik
Stupnjevi invaliditeta: Kako se određuju?
zabava
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Uljepšalo im dan
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Zanimljivo
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
tech
Novi dokazi pokazuju da Uran i Neptun nisu planeti kakvi mislimo da jesu
Srušene pretpostavke?
Novi dokazi pokazuju da Uran i Neptun nisu planeti kakvi mislimo da jesu
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
AI će odlučivati o životima?
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
sport
Zlatko Dalić i Luka Modrić ne dijele mišljenje oko dobitnika FIFA The Best nagrade
"The Best"
Izbornik i kapetan se nisu složili oko prestižne nagrade: Modrić iznenadio izborom pobjednika
Veliki problemi pred SP: DR Kongo pod istragom, prijeti im izbacivanje
Ozbiljne optužbe
Veliki problemi prije SP-a: Reprezentacija pod istragom, prijeti im izbacivanje
Neil Warnock se naklonio Sergeju Jakiroviću: "Trener sezone, nevjerojatno..."
Radi čudo
Guardiola mu se divi, a on se naklonio - Sergeju Jakiroviću: "Trener sezone, nevjerojatno"
tv
MasterChef: Ante Vukadin vraća se u MasterChef - za kandidate je pripremio poseban zadatak!
PLATINASTA KARTICA
Ante Vukadin vraća se u MasterChef - za kandidate je pripremio poseban zadatak!
Daleki grad: Nova sezona turske hit serije "Daleki grad" uskoro na Novoj TV
USKORO
Nova sezona turske hit serije "Daleki grad" uskoro na Novoj TV
U dobru i zlu: Dobio je neočekivani poziv – u pitanju je sigurnost njegove kćeri
U DOBRU I ZLU
Dobio je neočekivani poziv – u pitanju je sigurnost njegove kćeri
putovanja
Najjeftinija europska skijališta 2026.
Povoljnije od Bugarske
685 eura za sedam dana skijanja: Ovo je “najjeftinije” europsko skijalište za 2026. godinu
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Overseas Highway
Inženjersko čudo: Autocesta koja "lebdi" nad morem i 44 otoka
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
(Ne)pomirljive razlike
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
šaroliki iznosi
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
lifestyle
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Recept za lješnjak gnijezda
Lješnjak gnijezda
Baš ih volimo, a vi? Ovo je jedan od najjednostavnijih recepata za blagdanske kolačiće
Kako da breskvice ne popucaju?
Odličan trik
Ako dodate ovaj sastojak u tijesto breskvice vam neće popucati
sve
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Zlatko Dalić i Luka Modrić ne dijele mišljenje oko dobitnika FIFA The Best nagrade
"The Best"
Izbornik i kapetan se nisu složili oko prestižne nagrade: Modrić iznenadio izborom pobjednika
Veliki problemi pred SP: DR Kongo pod istragom, prijeti im izbacivanje
Ozbiljne optužbe
Veliki problemi prije SP-a: Reprezentacija pod istragom, prijeti im izbacivanje
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene