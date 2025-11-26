Kina upozorava: "Suzbit ćemo svako miješanje"

Kina je u srijedu upozorila da će "suzbiti" sve strane pokušaje miješanja u stanje oko Tajvana nakon što je Japan najavio planove za postavljanje projektila na otoku u blizini demokratski upravljanog Tajvana.

"Imamo čvrstu volju, snažnu odlučnost i snažnu sposobnost obraniti naš nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet", rekao je Peng Qingen, glasnogovornik kineskog Ureda za poslove s Tajvanom, na redovnoj konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o planiranom raspoređivanju. "Suzbit ćemo svako strano miješanje."

Peking smatra Tajvan svojim teritorijem i nije isključio uporabu sile kako bi ga nadzirao. Vlada otoka odbacuje tvrdnje Pekinga o suverenitetu i kaže da samo narod Tajvana može odlučivati ​​o svojoj budućnosti."

Japansko raspoređivanje navalnoga oružja u područjima uz kinesku regiju Tajvan izuzetno je opasno, namjerno stvara regionalne napetosti i izaziva vojni sukob“, rekao je Peng.

Tajvanski predsjednik će predložiti dodatnih 40 milijardi dolara obrambene potrošnje

Tajvan će uvesti dodatni obrambeni proračun od 40 milijardi dolara kako bi naglasio svoju odlučnost da se brani, izjavio je predsjednik Lai Ching-te u Washington Postu.

"Ovaj znatan paket ne samo da će financirati važne nove nabave naoružanja od Sjedinjenih Država, već će i znatno poboljšati asimetrične sposobnosti Tajvana", napisao je u članku koji je objavljen u utorak po američkom vremenu.

"Time želimo ojačati odvraćanje uvođenjem većih troškova i neizvjesnosti u donošenje odluka Pekinga o upotrebi sile."