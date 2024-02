Nevjerojatno niskom temperaturom oboren rekord star 64 godine: Dijelovi zemlje bore se s dubokim smrzavanjem

Nekoliko dijelova Kine bori se s još jednim dubokim smrzavanjem dok se ljudi vraćaju s tjedan dana dugih proslava najvećeg blagdana godine. Neposredno prije početka, snježne oluje i ledena kiša su zarobile putnike na željeznici i cestama.

Državni mediji navode da je u nedjelju u naselju Tuerhong u okrugu Fuyun zabilježena najniža temperatura od početka mjerenja u Xinjiangu, premašujući temperaturu od minus 51,5 stupnjeva Celzija zabilježenu 21. siječnja 1960.

As of 8 am on Feb. 18, the daily minimum #temperature at Tuerhong Township Station in Fuyun County, #Altai, #Xinjiang, dropped to -52.3℃(-62.14℉), breaking the lowest temperature ever recorded in Xinjiang. pic.twitter.com/SQc8ipDvoj