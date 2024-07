Šesnaest ljudi poginulo je u požaru u robnoj kući u pokrajini Sichuan na jugozapadu Kine, objavili su u četvrtak državni mediji.

Požar je izbio u zgradi od 14 katova u visokotehnološkoj zoni grada Zigonga, obavijajući okolicu gustim dimom, javlja novinska agencija Xinhua.

Vatra je ugašena tek u ranojutarnjim satima, javila je državna televizija CCTV.

Preliminarna istraga pokazala je da je do požara došlo zbog građevinskih radova, a tijeku je daljnja istraga kako bi se utvrdio točan uzrok požara.

A MASSIVE fire in China leaves 8 dead and many trapped in a Zigong shopping mall.



More confirmation of Hanke’s School Boy’s Theory of History: It’s just one damn thing after another.pic.twitter.com/7OCuGbnNKZ