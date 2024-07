Noge u plićaku, a glava pored automobila: Predivna plaža koristi se kao cesta, a vlast nema rješenje

Noge u plićaku, a glava gotovo na cesti – takve se scene mogu vidjeti u Općini Starigrad.

"Ljudi idu, auto ide na njih, pa jedan i drugi kombi. Pogotovo sada, kada djeca idu u kolicima, bude problema. Na dijete se može naletjeti, a kamenčići često prsnu. Prošle godine jedan je pogodio dijete u vrat", za Dnevnik Nove TV rekao je Josip Buljat iz Udruge za održivi razvoj.

Turistima je poprilično nejasno zašto im automobili bruje pokraj glave dok se sunčaju.

"Ovo nije dobro. Ležim na ručniku, a prolaze automobili u oba smjera", istaknuo je Vaclav iz Češke.

Sve se to događa iako je plaža zaštićena.

"Plaža je zaštićena po više zakona. Kao pomorsko dobro, tu se promet ne bi trebao odvijati bez prostorno-planske dokumentacije koju Općina nema i odbija pokazati", ustvrdio je Buljat.

Radi se o stotinjak metara plaže.

"Ne, to nije definirano kao cesta, to je definirano kao uređena plaža", objasnio je Marin Čavić, načelnik Općine Starigrad.

Općina je, da bi plažu odvojila od ceste, još lani posadila tamarise.

"Sama činjenica da dosta automobila prolazi na plažu i nekako su blizu kupača, stvara ružnu sliku. Ja od toga ne bježim", rekao je Čavić.

Prema zakonu, o ovom dijelu pomorskog dobra brine se Općina. No, o zabrani prometovanja po plaži ne razmišljaju jer tvrde da bi to dovelo do dodatnih problema i prometnog kolapsa. Kažu da ljudi ne bi imali gdje parkirati svoje automobile. Inače, do ove plaže se može doći i okolnim putem.

"A ta je cesta, osim što je vidljiva iz satelita, upisana u katastar i vlasnički kao javno dobro i cesta", napomenuo je Buljat.

No iz Općine poručuju da cesta nije dvotračna i kao takva nije pogodna, posebice ljeti. Ali zato, čini se, plaža jest. Na njoj će se do daljnjega mimoilaziti kupači i vozači.

