VIDEO Kim Jong Un po prvi puta se provozao u automobilu koji mu je poklonio Vladimir Putin

U poklonu Vladimira Putina provozao se sjevernokorejski vođa Kim Jong Un.

Na otvorenje farme staklenika stigao je u osobnom automobilu ruske proizvodnje.

Pročitajte i ovo Velika ulaganja Zet Donalda Trumpa planira gradit luksuzne nekretnine u susjedstvu

Pročitajte i ovo Čeka se Ustavni sud Grbin o Milanovićevu potezu: ''Ovo je izvanredno stanje, građani to razumiju''

Sestra Kim Jong Una poručila je kako je sjevernokorejeski vođa prvi put na otvorenom koristio automobil koji je na dar dobio od Putina ranije ove godine.

🇰🇵🇷🇺North Korean leader Kim Jong-un arrived for the first time at an official event in an Aurus Senat car, which was given to him by the Russian president. pic.twitter.com/hZs5dumiTc