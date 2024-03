Grbin o Milanovićevu potezu: ''Ovo je izvanredno stanje, građani to razumiju''

''Ako Ustavni sud tako odluči, onda ćemo sazvati naša tijela i donijeti odluku“, poručio je u subotu nakon sjednice Glavnog odbora SDP-a čelnik te stranke Peđa Grbin na pitanje novinara što će učiniti ako Ustavni sud odluči da Zoran Milanović ne može biti njihov kandidat na izborima za Hrvatski sabor dok istodobno obnaša funkciju predsjednika Republike.

Iako smatra da za to nema zapreke, Grbin je uputio dopis Ustavnom sudu da se očituje ''bez obzira na to što je Franjo Tuđman to nekad bio ili Vlatko Pavletić kao v.d. predsjednika Republike i bez obzira na činjenicu da niti u jednom propisu takve formalne zabrane nema''.

Na pitanje je li im onda jedna od opcija da Milanović bude samo kandidat za premijera, a ne i nositelj liste u I. izbornoj jedinici i ima li plan 'B', Grbin je odgovorio kako ima i plan C''.

''Kada bude odluka, onda ćemo odlučiti što dalje, sada je prioritet da Ustavni sud tu odluku donese što prije“, rekao je.

Neslužbeno se može čuti da je među opcijama u slučaju da se Ustavni sud negativno izjasni o Milanovićevoj kandidaturi, da on ne bude na listi, ali bi i dalje ostao SDP-ov kandidat za premijera.

Pročitajte i ovo Odluka koja se čeka Ustavni sud otkrio kada će donijeti odluku o Milanovićevoj kandidaturi za premijera

Ovo je izvanredno stanje

Govoreći o stranci Možemo!, predsjednik SDP-a je istaknuo da su razgovori u tijeku i naglasio kako se oni moraju riješiti jako brzo. ''Vremena za odgađanje nema i to se odnosi i na druge. Vjerujem da će formalni razgovori biti gotovi do sredine sljedećeg tjedna. Što se tiče toga koliko smo smanjili nekome šansu za bolji rezultat na izborima, to će pokazati građani 17. travnja'', kazao je.

Novinari su ga pitali tko se sjetio da Milanović bude premijerski kandidat SDP-a i koalicijskih partnera – on ili Milanović – no, Grbin nije htio otkriti.

''Neke stvari su predmet razgovora u četiri oka i tako će i ostati'', rekao je dodavši kako ti razgovori nisu počeli jučer.

Za odluku o uključivanju Milanovića u ovu izbornu utrku znao je onaj tko je trebao znati, rekao je Grbin i dodao kako su kolege u stranci svjesne da postoje odluke koje se moraju donijeti i provesti na ovakav način. U krajnjoj liniji, dodao je, to je nešto što i ide s funkcijom predsjednika stranke.

Pročitajte i ovo Odluka koja se čeka Ustavni sud otkrio kada će donijeti odluku o Milanovićevoj kandidaturi za premijera

Ne smatra da je sebe ponizio činjenicom da on kao predsjednik stranke neće biti kandidat za premijera. Podsjetio je kako je još prije mjesec dana rekao da svatko u ovom izbornom procesu mora biti spreman svoj ego staviti sa strane kako bi se maknuo HDZ s vlasti.

''Ovo je izvanredno stanje i građani to razumiju. I ja ih pozivam da izađu na izbore. A da li ćete vi reći da sam sebe ponizio, iskreno, svejedno mi je jer sam napravio ono što sam morao s ciljem da Hrvatska bude bolj'', naglasio je.

Glavni odbor, na čijem je uvodnom dijelu sudjelovao i Milanović obrativši se javnosti i članovima SDP-a, usvojio je i izborni program s četiri temeljne točke, a to su borba protiv korupcije, za standard građana, priuštivo stanovanje te za kvalitetnije javne usluge.

Grbin je, na novinarski upit, odgovorio da na sjednici nije bilo negodovanja nezadovoljnih SDP-ovaca iz Splita ili Varaždina, koji su se protivili koaliciji s liberalima, dodavši da mu je GO dao puni mandat da nastavi koalicijske pregovore sa strankama ljevice i centra. Što se programa tiče, naglasio je da oni koji surađuju sa SDP-om moraju biti svjesni da onaj tko uživa najviše povjerenja građana diktira tempo, dodavši da su otvoreni za razgovore o određenim pojedinostima, ali ako ne prihvaćaju temeljne postavke SDP-ovog programa, ne mogu biti s njima u priči.

Pročitajte i ovo PREDSTAVLJAJU KOORDINATORE Možemo! ide samostalno na izbore: "Da sam ja na Milanovićevu mjestu..."

Ako Milanović ne bude mogao biti na listi, prvi u 1. izbornoj jedinici bit će Bauk

Grbin je istaknuo i da su svi koalicijski partneri prihvatili Zorana Milanovića kao kandidata za premijera. Nije, međutim, htio govoriti o detaljima pregovora s potencijalnim partnerima, dodavši da će ih objaviti tek kada razgovori sa svima budu gotovi, a na idućoj sjednici GO-a 25. ožujka, najavio je, bit će usvojene i kompletne liste.

Nije odgovarao na pitanja što će biti s Milanovićem na izbornoj listi, pozvavši da se pričeka što će Ustavni sud reći u ponedjeljak. Nije htio komentirati ni stav Sandre Benčić (Možemo!) da bi dala ostavku da je na Milanovićevu mjesto, kazavši da je to njen stav te ponovio svoj stav da formalno-pravne zapreke za Milanovićevo sudjelovanje na izborima nema.

Pročitajte i ovo Podrška predsjedniku SDP-ovci o Milanoviću: "Ljudi žele da netko opali šamarčinu koruptivnom HDZ-u"

Na sjednici Glavnog odbora, neslužbeno se doznaje, potvrđeni su vodeći ljudi SDP-ove koalicije po izbornim jedinicama. Ako se Ustavni sud izjasni da Milanović ne može biti na listi, onda on neće biti prvi u prvoj izbornoj jedinici, kako je jučer najavljeno, ali i dalje ostaje SDP-ov kandidat za premijera. Umjesto njega, u tom slučaju prvi bi bio Arsen Bauk.

U drugoj izbornoj listu će predvoditi Boris Lalovac, u trećoj Siniša Hajdaš Dončić, u četvrtoj Mišel Jakšić, u petoj Predrag Fred Matić, u šestoj Mihael Zmajlović, u sedmoj Kristina Ikić Baniček, u osmoj Peđa Grbin, u devetoj Sabina Glasovac, a u desetoj Ranko Ostojić. SDP u 11. izbornoj jedinici, u kojoj se biraju tri zastupnika dijaspore, neće imati listu.