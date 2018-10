Zaručnica Jamala Khashoggija, Hatice Cengiz, kazala je kako je bila u "mraku koji je teško opisati" od trenutka kad je novinar ušao u saudijski konzulat.

Zaručnica ubijenog novinara otkrila je turskoj televiziji Haberturk kako je Khashoggi bio zabrinut zbog posjeta saudijskom konzulatu u Istanbulu jer je smatrao da bi tamo moglo doći do svađe. Njegov odlazak u konzulat bio je unaprijed dogovoren, a tamo je išao po dokumente o razvodu kako bi se mogao oženiti za Cengiz.

Cengiz navodi da je Khashoggi bio uvjeren da se Saudijci neće usuditi ispitivati ga ili uhititi u stranoj zemlji. "Njegove veze u Turskoj, pa i one političke, bile su jako dobre. Smatrao je da je Turska sigurna zemlja te da će, ako ga u konzulatu budu htjeli zadržati, sve biti brzo riješeno", opisuje Cengiz.

Jamal Khashoggi bio je kolumnist Washington posta. Saudijsku Arabiju je napustio prošle godine, nakon što se zbog svojeg rada počeo bojati za svoju sigurnost, piše Guardian.

U konzulatu je bio i tjedan ranije

Hatice Cengiz je državljanka Turske, akademik koju je Jamal Khashoggi angažirao prije četiri mjeseca. Cengiz u intervjuu za tursku televiziju otkriva kako je Khashoggi u konzulatu bio i tjedan dana prije ubojstva. Tada su se, kako je rekla, prema njemu ponašali dobro i nije bilo nikakvih problema.

2. listopada, na dan kad je ubijen, ona je odlučila sačekati ga vani, ispred konzulata. Čekala ga je do jedan sat iza ponoći, a potom o svemu obavijestila policiju.

Cengiz je, prisjećajući se tog dana, rekla kako se našla u neopisivoj tami zbog ubojstva njezinog zaručnika. "Našla sam se u neopisivom mraku. Molim da svi koji su uključeni u ovo divljaštvo, do najnižih nivoa, budu izvedeni pred lice pravde", kazala je.

Dodala je i kako je odbila poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da dođe u SAD jer je on veliki zagovornik i prijatelj Saudijske Arabije. "Trump me je pozvao u SAD, ali shvatila sam da je to učinio kako bi pridobio javne simpatije", pojasnila je Cengiz.

Kako je rekla, nazvao ju je i američki državni tajnik Mike Pompeo pa ga je pitala ima li za nju ikakvih vijesti koje bi je mogle usrećiti. "Rekao je da nema", kazala je Cengiz.

Dobila policijsku zaštitu

Rijad je u nekoliko navrata mijenjao svoje objašnjenje o tome što se dogodilo novinaru čime je potaknuo međunarodnu osudu i diplomatsku krizu. Istanbulska policija priopćila je da je Cengiz stavljena pod policijsku zaštitu 24 sata bez puno objašnjavanja o razlozima takve odluke.

Rijad je prvi put u četvrtak priznao kako postoje dokazi o tome da je ubojstvo planirano danima unaprijed. Prije toga bilo je priopćeno da je Khashoggi slučajno umro tijekom borbe sa saudijskim dužnosnicima te da je njegovo tijelo nestalo.

Turski istražitelji, pak, tvrde da je Khashoggi bio mučen prije njegove smrti, a tijelo mu je raskomadano pilom te da je taj posao odradio tim od 15 ljudi koji je poslan da ga ubije. Khashoggijevo tijelo koje bi razjasnilo na koji način je umro do sada nije pronađeno.