Drogirao ju je i dovodio muškarce da je siluju, sada je svjedočila: "Totalno sam uništena, ne znam kako da se izvučem"

Gisèle Pelicot završila je današnje svjedočenje na kaznenom sudu u Avignonu. Njezin suprug, Dominique Pelicot optužen za drogiranje svoje supruge i vrbovanje desetaka stranaca da je siluju tijekom cijelog desetljeća, ranije je priznao kaznene optužbe s kojima se suočava.

Francusku i svjetsku javnost sablaznio je slučaj silovanja koje je organizirao njen suprug. Drogirao je svoju suprugi i u njihov stan zvao na desetke muškaraca. Ona je bila onesviještena, a suprug je sadistički sve snimao.

Gisèle Pelicot odlučila se na samom početku svjedočenja obratiti svom suprugu, nazvavši ga imenom. Dok mu se obraćala, nije ga gledala.

"Toliko sam puta sebi rekla koliko sam sretna što te imam uz sebe. Vodio si me neurologu, na skenere kad god sam bila zabrinuta, išao je sa mnom i kod ginekologa. Za mene je bio netko kome sam potpuno vjerovala. Kako je savršeni muškarac mogao doći do ovoga? Kako si me mogao ovako izdati i dovesti sve te strance u našu sobu", upitala ga je pa nastavila.

"Profil silovatelja nije netko koga se kasno noću susreće na parkiralištu. Silovatelj može biti i u obitelji, među našim prijateljima. Prošlog sam tjedna vidjela jednog od optuženih na klupi. Čovjeka koji je ušao u moju kuću i sobu bez pristanka. Taj čovjek je došao silovati onesviještenu ženu od 57 godina – ja sam i majka i baka... Mogla sam mu biti i baka. Ja sam žena koja je totalno uništena i ne znam kako da se izvučem iz ovoga, kazala je na samom početku svog svjdočenja Pelicot.

Predsjednik suda postavio je pitanje o pripremi lijekova korištenih za uspavljivanje Gisele Pelicot. Njen je suprug drogu držao u kući kako bi je mogao posluživati u obrocima ili desertu nakon večere.

"Nikada nisam osjetila nikakve tegobe, vjerojatno me to brzo uhvatilo i samo bih se probudila u pidžami. Ujutro bih bila nešto umornija, ali sam mislila da je to zato što puno hodam", rekla je.

Gisele Pelicot - 2 Foto: AFP

Zbog jutarnjih umora kozultirala je i tri ginekologa.

"Kada bih se ujutro probudila, osjećala bih kao da mi je puknuo vodenjak, kao kod poroda, kazala je.

Potom ju je sudac upitao o tome što je nosila na snimkama silovanja. Suprug bi je tijekom noći preodjenuo, a potom je ponovno vratio u pidžamu.

"Imala sam dvije ladice pune donjeg rublja. Znam točno to sam sve imala, nosila sam bijelo i narančasto rublje. Donje rublje na snimkama nije moje. To ne pripada meni, a ne znam gdje je to držao", rekla je.

Sudac je rekao da je jedan od muškaraca optuženih za silovanje rekao da je Pelicot to radio jer ga je Gisele jednom prevarila s drugim muškarcem.

Gisele Pelicot - 3 Foto: AFP

"Često sam mislila o tome da se nikada nije oporavio zbog toga i osjećala sam se odgovornom. Pomislila sam da to možda i nije osveta, puno je propatio zbog toga. I on je imao afere. Prvi muškarac kojeg sam imala bio je moj suprug, drugi je bio moj ljubavnik", odgovorila je sucu.

Odvjetnik ju je upitao osjeća li se krivom zbog toga što se dogodilo.

"Ne. Danas se ne osjećam nimalo krivo ni za što, ja sam žrtva. Čujem brojne muškarce i žene koji mi govore da sam vrlo hrabra. Nije ovo hrabrost nego predanost da promijenim društvo.

Neki su muškarci optuženi za silovanje rekli da su tijekom odnosa bili nježni, da samim time nisu počinili silovanje. Bili su s onesviještenom ženom. Za mene su silovatelji i to će ostati", izjavila je.

O svom odnosu s njom je izjavila:

"Živjela sam s njim 50 godina. Ne bih ostala s njim da je bio agresivan. Kao i svi parovi, ponekad bismo se posvađali. Prošli smo kroz mnogo izazova, bolesti, posla... Nije bio grubijan, nije me tukao. Nevjerojatno mi je da je ovo učinio, nikada nisam mogla ni pomisliti na to.

Odvjetnik obrane potom ju je upitao je li joj poznato da je njen suprug pisao memoare 2011. godine, piše The Guardian.

"Kći ga je upitala da napiše nešto o svom djetinjstvu. Znala je da je imao teško djetinjstvo i rekla mu da napiše memoare. Uzela sam taj rukopis i odlučila ga pročitati za vrijeme blagdana. Doznala sam da je bio silovan kao mali dječak. To me jako pogodilo, nisam to znala prije", rekla je.

Pročitajte i ovo velika tuga FOTO Posljednji ispraćaj Ante Ćorušića: Kolona ljudi na Mirogoju, među njima i brojne poznate osobe

Pročitajte i ovo Samit BRICS-a Putin: "U tijeku je proces uspostave multipolarnog svijeta i on je nepovratan"