U Splitu su termini za božićne domjenke već dobro popunjeni. Ugostitelji su iznenađeni, tvrde da su ove godine rezervacije itekako uranile.

Uz toplo more i zrak u Splitu i dalje ljetne slike. Riječ Božić uz ove prizore jednostavno ne ide, no trgovci i biznismeni tvrde da su brojne tvrtke požurile organizirati svoja predbožićna druženja sa zaposlenicima i partnerima.

"Počeli su nazivat već polovicom 10. mjeseca firme i privatni ljudi. To nas je malo čak i iznenadilo, nismo mislili da ćemo se tako brzo popuniti. Kod nas bude nekih 200 do 220 ljudi. To su veliki domjenci, imamo muziku uživo, malo fešte i zabave tako da ništa ne fali", rekao je voditelj restorana Srećko Ljubica.

I u splitskoj najvećoj marini već su dobro popunili termine božićnim domjencima, sve s pogledom na grad.

"I kroz 12 mjesec ćemo imati glazbu uživo tako da svi će domjenci biti popraćeni sa glazbom", rekao je voditelj restorana Dubravko Mage.

Više informacija o tome kako se Split priprema za božićno vrijeme pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sofije Preljvukić.

