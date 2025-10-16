Žestoka kritika Katoličke Crkve: Seksualno zlostavljanje biskupa se zataškavanja i slabo sankcionira

Vatikansko povjerenstvo za zaštitu djece kritiziralo je u četvrtak u godišnjem izvješću visoke katoličke čelnike što nisu dovoljno brzo pomagali žrtvama seksualnog zlostavljanja u Crkvi i proveli nove zaštitne mjere u svijetu.

Katoličku Crkvu desetljećima potresaju skandali širom svijeta zbog zlostavljanja i njegova zataškavanja, što je nanijelo štetu njezinu ugledu i stajalo je stotine milijuna američkih dolara u nagodbama.

Novo izvješće kritizira crkvene čelnike što nisu dali informacije žrtvama o tome kako se rješavaju njihove pritužbe o zlostavljanju ili jesu li nemarni biskupi bili sankcionirani.

Navodi se i da zahtjevi samog povjerenstva za informacijama o zaštitnim protokolima nisu uvijek dobili odgovor.

"U mnogim slučajevima žrtve/preživjeli kažu da je Crkva odgovorila praznim dogovorima, neiskrenim gestama i ustrajnim odbijanjem suradnje sa žrtvama/preživjelima u dobroj vjeri", navodi se u izvješću.

Vatikansko povjerenstvo, koje je osnovao pokojni papa Franjo 2014., potresle su kroz godine ostavke nekoliko njegovih članova, a svoje prvo godišnje izvješće objavilo je tek prošle godine.

Novo izvješće, koje se proteže na 103 stranice, najznačajniji je njegov dokument do sada i često kritizira vodstvo Crkve, ne imenujući nikoga posebno.

Glavna tema izvješća su reparacije žrtvama zlostavljanja, ali donosi i ocjenu i Crkvenih zaštitnih mjera u 22 zemlje te u Dikasteriju za evangelizaciju.

U izvješću se tako navodi da taj dikasterij ima samo jednog dužnosnika zaduženog za zaštitne mjere. Navodi se i da nedovoljna jasnoća u pogledu raspodjele posla s drugim vatikanskim odjelima u slučajevima zlostavljanja "može stvoriti konfuziju i uzrokovati odgađanja pokretanja istraga i rješavanja pritužbi."

Izvješće kritizira Vatikan zbog manjka transparentnosti kada su biskupi smijenjeni s dužnosti zbog slučajeva povezanih sa zlostavljanjem ili njegovim zataškavanjem.

Vatikan rijetko objavljuje razloge zašto je neki biskup smijenjen, čak i u slučajevima zlostavljanja i radije samo kaže da je Papa prihvatio biskupovu ostavku.

"Manjak odgovornosti Crkvenih čelnika čest je problem koji spominju žrtve/preživjeli", navodi se u izvješću.

"Povjerenstvo naglašava važnost javnog komuniciranja razloga za ostavku i/ili smjenu, kada se odluka odnosi na slučajeve zlostavljanja ili nemara."