Svećenik imao 17 ljubavnica, razotkrila ga ljubomorna časna sestra: "Poslao je poruku spremačici..."

Peruanski biskup Ciro Quispe López (51) optužen je da je imao 17 ljubavnica nakon što su se navodno neke od njih upoznale i gotovo fizički sukobile.

Quispe, biskup grada Julija na jugu Perua, podnio je ostavku nakon što je Vatikanska istraga ispitala tri žene koje su tvrdile da su bile u vezi s njim, kao i njegovu spremačicu, koja je ispričala što je viđala u njegovoj spavaćoj sobi.

"Jedna časna sestra koja je bila jedna od Quispeovih ljubavnica bila je ljubomorna na odvjetnicu s kojom se biskup također viđao i poslala je informacije o njegovim aferama trećoj ljubavnici koja se potom sukobila s odvjetnicom", izjavila je peruanska novinarka Paola Ugaz, koja je imala uvid u vatikanski dokument o istrazi.

"Bila je to prava sapunica..."

"Bila je to prava sapunica, ali i ozbiljan slučaj zlouporabe moći", rekla je Ugaz za The Times. "Mnoge od 17 žena nisu se usudile istupiti jer su ga se bojale."

Vatikanska istraga pokrenuta je nakon novinarskog istraživanja Kevina Moncade, novinara lista Sin Fronteras. "U travnju prošle godine dobili smo informacije da je jedna od biskupovih navodnih ljubavnica gotovo došla u fizički sukob s drugom mladom ženom", rekao je Moncada za časopis Hildebrandt. "To je bio okidač. Slučaj je izašao na vidjelo jer su žene otkrile da biskup istodobno izlazi s više njih, što ih je razbjesnilo."

Prema izvješćima, Vatikan je pregledao audio poruke, fotografije i videozapise koje je biskup slao ženama. Portal Infobae navodi da je u jednoj poruci Quispe priznao da je imao spolne odnose u svojoj službenoj rezidenciji.

Ugaz tvrdi da je biskup pogriješio kad je neke poruke i snimke namijenjene ljubavnicama slučajno poslao svojoj spremačici, koja je to odmah prijavila Crkvi. Novinar Moncada rekao je da je spremačica policiji opisala: "U njegovom tušu bilo je ženskih vlasi. Posteljina mu je imala mrlje. Sve sam to morala čistiti."

Negira optužbe

Biskup negira optužbe, tvrdeći da je riječ o kampanji klevete koju, kako je rekao, vode "mračne sile".

Quispe, kojega je Papa Franjo imenovao biskupom 2018. godine, ranije je bio pod istragom zbog navodne pronevjere crkvenih sredstava. Prema tvrdnjama novinarke Ugaz, Vatikan je istraživao optužbe da je iz crkvene imovine uklonio stolce kako bi ih koristio u restoranu s piletinom koji je bio dio lanca u kojem je imao financijski interes.

Novinarka je dodala da je, prije nego što je napustio dužnost, Quispe bio suočen s predstavnicima autohtonog naroda Aymara, koji su ga optužili da je zloupotrijebio sredstva Ujedinjenih naroda namijenjena projektima za njihovu zajednicu.

"Vratio je novac, što je u Peruu rijetkost, ali to je učinio jer su mu zaprijetili linčem, a Aymare su poznate po tome da drže do riječi", rekla je Ugaz. "Papa Lav vrlo dobro zna što se događa u peruanskoj Crkvi,” rekla je Ugaz.