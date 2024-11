"Gospodin Beroš je dobro. On se osjeća kao što bi se svaka normalna osoba osjećala u ovoj situaciji", rekla je novinarima Laura Valković, odvjetnica bivšeg ministra Vilija Beroša, nakon što ga je posjetila u pritvoru u Remetincu.

Novinare je zanimalo je li Beroš nešto poručio. "Nije putem mene poslao nikakvu poruku, jedina je ona koju smo otpočetka komunicirali da se on ne osjeća kazneno odgovoran i da će vjerojatno kad se smiri ovaj prvi nalet svih događanja, to i dokazati", rekla je Valković.

Na pitanje je li svjestan težine optužbi koje mu se stavljaju na teret, odvjetnica je rekla da vjeruje da je svjestan.

Žalbu još nije podnijela jer joj Županijski sud dosad još uvijek nije dostavio spis.

Rekla je da očekuje i da će se sedmero svjedoka biti obavljeno u najkraćem mogućem roku. EPPO ju, kaže, nije kontaktirao.

Novinare je zanimalo poznaje li Beroš članove obitelji Petrač. "Gospođo, otkud ja to znam? To ne mogu komentirati. Ne znam, nisam ga to pitala", rekla je odvjetnica Valković.

Ni na pitanja oko nadležnosti za ovaj slučaj također nije imala komentara osim da će očekuje da će se to brzo riješiti.

