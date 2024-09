FOTO/VIDEO Kaos u najnaseljenijem gradu na svijetu: Najjači tajfun u posljednjih 70 godina lomio drveća, fasade na zgradama...

Uobičajeno užurbano financijsko središte Šangaja u ponedjeljak je stalo jer su se stanovnici sklonili u svoje domove čekajući da tajfun Bebinca prođe.

Oluja prve kategorije, koja je u ponedjeljak ujutro stigla do Šangaja, najjači je tropski ciklon koji je pogodio grad u više od sedam desetljeća.

S brzinom vjetra od 151 km/h, Bebinca je pogodila grad od gotovo 25 milijuna stanovnika oko 7,30 ujutro po lokalnom vremenu, izvijestili su državni mediji, što je najjača oluja koja je pogodila Šangaj od tajfuna Gloria 1949. godine.

Kiša je lijevala u gradu, a jaki vjetrovi srušili su više od 10.000 stabala diljem Šangaja, dok je više od 400.000 ljudi evakuirano iz ugroženih domova.

Prema izvješćima medija, raspoređeno je više od 56.000 spasilaca, a do ranog poslijepodneva prijavljena je samo jedna ozlijeđena osoba.

Od nedjelje navečer otkazano je više od 1400 letova iz dviju gradskih zračnih luka i više od 570 putničkih vlakova, što je poremetilo planove mnogim ljudima koji putuju zbog blagdana Jesenskog festivala, trodnevnog državnog praznika u Kini.

Parkovi i poslovni prostori zatvoreni su jer su četiri okruga u Šangaju izdala upozorenje najviše moguće razine, neke usluge podzemne željeznice bile su u prekidu, a autoceste i visoke ceste zatvorene su za promet ili su na snazi ​​posebna ograničenja brzine.

Odmarališta u Šangaju, uključujući Shanghai Disney Resort, Jinjiang Amusement Park i Shanghai Wild Animal Park, privremeno su zatvorena, a mnogi trajekti zaustavljeni.

Oluja je u ponedjeljak poslijepodne prešla iz Šangaja u susjednu provinciju Jiangsu, iako se očekuje da će se kiša nastaviti u kineskoj financijskoj prijestolnici do kraja dana.

Udari jakih tajfuna rijetko pogađaju Šangaj i uglavnom pogađaju južniji dio Kine.

Yagi, razorna oluja 4. kategorije, prošli je tjedan pogodila pokrajinu Hainan.

Some trees down and some minor flooding due the blocked drains. #shanghai #typhoon pic.twitter.com/EV0CkUymaR — Edward Lawrence (@EP_Lawrence) September 16, 2024

🚨🇨🇳 | TYPOON BEBINCA HITS SHANGHAI, CHINA



- Strongest typhoon to hit #Shanghai since 1949

- Gusts reach 30-43.5 m/s in eastern Shanghai

- Center of typhoon located in the city#Bebinca | #Typhoonbebcina | #China pic.twitter.com/aJnIwDYbtZ — Weather monitor (@Weathermonitors) September 16, 2024

#TyphoonBebinca's impact is clear as ever on #Shanghai's Huangpu River. The powerful winds and waves are a reminder of nature's force. pic.twitter.com/83UUsaaxmL — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 16, 2024

A close call, a large piece of wall on a high rise in #Shanghai, #China falls to the ground as the winds of Typhoon #Bebinca peel it off. #tropicswx #CHNwx #TyphoonBebinca

pic.twitter.com/C4VK19ioNi — Vortix (@VortixWx) September 16, 2024

